Dohrávka čtvrtého kola celostátního poháru se hraje ve městě automobilů v pátek od 14.30.

„Určitě tam jedeme s touhou postoupit do čtvrtfinále, ale rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. V lize jsme tam sice před Vánocemi vyhráli, ale nyní očekávám jiné utkání,“ uvedl na klubovém webu záložník Slovácka Václav Jurečka.

Motivaci mají Moravané velkou. „Všichni dobře víme, že do evropských pohárů vede z MOL Cupu nejkratší cesta,“ upozorňuje asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Parta kouče Svědíka už v letošní sezoně proti Středočechům jednou uspěla, když těsně před Vánocemi zvítězila v Mladé Boleslavi 3:2. V poháru se na tento výsledek pokusí navázat.

Jednoduché to však mít po dlouhé cestě rozhodně nebudou. Soupeř se v lize pod trenérem Karlem Jarolímem konečně zvedl. Středočeši naposledy remizovali s Pardubicemi 2:2.

Bodovali tak ve třetím z uplynulých čtyř kol a v neúplné tabulce mají na sestupovou šestnáctou příčku čtyři body k dobru.

„Kvalita jejich týmu rozhodně neodpovídá postavení v tabulce,“ myslí si Jurečka. „Mladá Boleslav má velice dobré hráče a já jenom čekám, kdy se chytne. Doufám jen, že to ještě nebude v zápase s námi,“ přeje si autor branky na půdě Mladé Boleslavi z prosincového utkání.

Hostům bude scházet pouze reprezentant Kohút, který se ve Slovinsku účastní mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Jinak jsou Moravané kompletní. Trenér Svědík sestavu zřejmě protočí, šanci dostanou i méně vytížení borci. Hra Slovácka ale zůstane stejná. „I v poháru chceme být aktivní, s vysokým presinkem a agresivním napadání. Uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl Jurečka.

Celek z Uherského Hradiště se v případě úspěchu ve čvrtfinále MOL Cupu utká venku s Teplicemi.

„Teď se koncentrujeme na Mladou Boleslav. Soustředíme se na nejbližší utkání. Jdeme zápas od zápasu, a to jak v lize, tak i v poháru. Není lehkých soupeřů, a každý zápas je nevyzpytatelný. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát a musíme pro to udělat maximum,“ dodává Jurečka.