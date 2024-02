„Petržela, Petržela, Petržela.“ Ozývalo se v pondělním odpoledni ze Slovácké dědiny, která je na stadionu fotbalistů Slovácka. Byl to start oslav Milana Petržely k jeho 500. ligovému zápasu. Fanoušci skandovali jméno jednoho z nejoblíbenějších fotbalistů Slovácka.

Autogramiáda Milana Petržely ve Slovácké dědině | Video: Stanislav Dufka

První vlna slavení začala už pět dnů před jarním výkopem. Král ligových hráčů Milan Petržela přijel mezi fanoušky autem s jeho podobiznou a stylovou espézetkou. Fotbalový klub nechal vyrobit k výročnímu zápasu slavnostní dresy, speciální pivo, víno nebo limonádu. Nescházely ani zimní čepice, hrnky, šály, polštáře a trička s designem Krále Milana.

Jako první se křtil dres, u toho nescházeli nejvýznamnější tváře slováckého týmu. Michal Kadlec, Petr Reinberk, Stanislav Hofmann a Jan Kalabiška.

Oslavenec zavzpomínal na svůj první ligový gól.

„Bylo to na Spartě v září 2003, na to nejde zapomenout. Bohužel, jenom jsem zmírnil naši prohru 1:3. To byl první gól, doufám, že mě čekají ještě další.Věřím, že pokud bude sloužit zdraví, tak tu další metu, kterou jsem si nastavil, 555 zápasů překonám,“ plánuje miláček slováckého publika.

S Milanem už jsme zažili skoro všechno, říká přítelkyně ligového rekordmana

Mezi gratulanty nescházel ani spoluhráč Petr Reinberk. „Myslím si, že tu jeho pětistovku jen tak někdo nepřekoná. Trošku si z Milana děláme srandu, že nejblíž k tomu má asi Marek Havlík. Proto se ho bude Milan snažit prodat za hranice,“ říká s úsměvem obránce Slovácka.

Po křtu dresu následoval hlavní bod programu. Milan Petržela s královskou korunou a v královském rouše usedl do královského křesla, které zapůjčilo Slovácké divadlo. Zhruba tři stovky fanoušků začalo skandovat s nadšením oslavencovo jméno. Po plánovaném scénáři následovala nekonečná autogramiáda Milana Petržely a jeho spoluhráčů.

Druhá vlna oslav je naplánovaná na sobotu 10. února před zápasem Slovácka proti Pardubicím. Zápas se hraje od 15 hodin.