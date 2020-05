V základní sestavě dostal přednost před kolegy Juroškou i Zahustelem, v dalších zápasech ale pozici na pravé straně obrany přenechá jiným. Zkušený bek Slovácka Petr Reinberk, který v sobotu 23. května oslavil jednatřicáté narozeniny, totiž v utkání s Olomoucí v nastaveném čase obdržel žlutou kartu, celkově osmou v sezoně, a bude tak celku z Uherského Hradiště dvě utkání chybět.

Zkušený obránce Slovácka Petr Reinberk | Foto: Stanislav Dufka

„Podle mě to byl nesmysl. Karta byla velice přísná a zbytečná. Opravdu mě to rozzlobilo. Předtím tam totiž byly situace, kdy my jsme dostávali žluté karty a na druhé straně se za stejné zákroky nepískalo,“ uvedl nahněvaný trenér Slovácka Martin Svědík.