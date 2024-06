Fotbalisté Slovácka lákají dalšího Sparťana. Po Filipu Součkovi přichází do Uherského Hradiště také útočník Matyáš Kozák. Třiadvacetiletý forvard se ve čtvrtek zapojil do přípravy s moravským týmem. Kluby momentálně dolaďují roční hostování, jehož součástí je rovněž opce na přestup.

„Matyáš je zajímavý ofenzivní hráč, který byl členem mládežnických reprezentací. Věříme, že v něm můžeme probudit jeho potenciál,“ říká k příchodu Kozáka sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Kozák patří mezi sparťanské odchovance. Hlavně v mládežnických kategoriích patřil mezi vyhlášené střelce s dobrou orientací v pokutovém území a tahem na branku. Rychlého a dravého útočníka, jehož vzorem byl kanonýr David Lafata, si v létě 2020 do ligového týmu vytáhly Teplice.

Na Stínadlech hostoval půl roku.

V zimě 2021 se vrátil do sparťanské rezervy. V létě 2022 zamířil na hostování do Liberce. Po roce ho Sparta poslala na další hostování, tentokrát do Bohemians 1905.

V nejvyšší fotbalové lize si doposud připsal 54 startů, ve kterých zaznamenal čtyři góly a tři asistence.

Sbírku se pokusí rozšířit při angažmá na Slovácku. Premiéru si odbyde už v sobotním zápase proti Zbrojovce Brno.

Kozák je po Jakubu Křišťanovi a Filipu Součkovi třetí letní posilou uherskohradišťského celku. V týmu jsou na zkoušce Dyjan Carlos de Azevedo a Filip Vaško.