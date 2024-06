„Věřím, že toto je moje poslední hostování, že klub na konci sezony uplatní opci a stanu se hráčem Slovácka,“ přeje si.

K tomu potřebuje být produktivní, střílet góly. V lize jich zatím moc nedal. V 54 duelech skóroval jenom čtyřikrát, k tomu přidal tři gólové asistence.

V Uherském Hradišti si od posily slibují větší porci branek i nahrávek.

„Mám metu gólů, na kterou bych chtěl dosáhnout,“ přiznává.

Číslo při úvodním rozhovoru pro klubovou televizi fanouškům neprozradil, ale je jasné, že by rád překonal čísla z Liberci i Ďolíčku, kde prožil minulý ročník.

Ve Slovácku by měl ale dostat více prostoru než při minulých angažmá, kde až tolik nehrával.

Do Uherského Hradiště jej zlákal nejen zájem vedení klubu. „Byl jsem na dovolené. S manažerem jsme řešili různé varianty. Když se naskytla možnost jít do Slovácka, byla to pro mě jasná priorita. Jsem rád, že to takto dopadlo a že jsem tady,“ vyznává se.

„Když se podívám, jaký se tady poslední roky hraje fotbal, jakou to má úroveň, byla to jedna z věcí, která v mém příchodu hrála roli. K tomu musím připočítat zdejší lidi, fanoušky,“ přidává.

V novém klubu se hlásil ve čtvrtek. K týmu se připojil na soustředění v Hluku, se spoluhráči se seznamuje za pochodu.

„První dojmy jsou skvělé. Všichni jsou nesmírně příjemní, milí, každý mě chce pomoct,“ oceňuje.

Sparťanský odchovanec, který není v žádném příbuzenském vztahu s bývalým reprezentantem Liborem Kozákem, chce důvěru splatit výkony na hřišti, hlavně góly.

„Věřím, že budeme hrát zase vysoko,“ doufá.

Až doteď si plnil individuální tréninkový plán, který vyfasoval od kondičního kouče Sparty. „Běžecké tréninky mám za sebou, takže věřím, že nebudu mít žádný problém co se týká kondice,“ uvedl.

Kozák se nejlépe cítí na na hrotu. Hrát může hrát i po ním, využitelný je také na křídle.

„Matyáš je zajímavý ofenzivní hráč, který byl členem mládežnických reprezentací. Věříme, že v něm můžeme probudit jeho potenciál,“ prohlásil sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Kluby momentálně dolaďují roční hostování, jehož součástí je rovněž opce na přestup.

Kozák by se měl fanouškům poprvé předvést při sobotním utkání se Zbrojovkou Brno v Lanžhotě. Hrát by měli nejen další letní posily Jakub Křišťan a Filip Souček, ale také Dyjan Carlos de Azevedo a Filip Vaško. Oba borci jsou ve Slovácku na zkoušce.