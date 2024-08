„V závěru mohl dát Juri (Juroška) ještě branku, to byla obrovská škoda, ale to už bychom asi chtěli moc. Pro nás je to zlatý bod – vydřený, velmi dobře obráněný od všech hráčů. Obětavý výkon - jsme spokojení,“ hodnotil závěr trenér Slovácka Roman West a přidal pohled na první poločas.

„Velmi dobře jsme bránili. Sparta neměla ze hry téměř žádné šance, hrozila jenom ze standartních situací. Nechtěli jsme celý zápas bránit, chtěli jsme udeřit z brejkových situací – to se nám podařilo. My jsme měli vydařené protiútoky, ze kterých jsme dali dvě branky.“

Bylo jasné, že do druhé poloviny nasadí Sparta ještě větší kvalitu. Do hry šli góloví borci Birmančevič a Haraslín.

„Snažili jsme se soustředit sami na sebe. Ať tam dá Sparta kohokoliv, tak je tam obrovská kvalita, jsou to všechno rychlostní typy fotbalistů. Ve druhé půlce jsme se soustředili víc na obranu, Sparta prostřídala, měla tlak. My jsme měli v některých situacích štěstí, také nás podržel brankář Heča,“ pochválil svého gólmana trenér Roman West.

Závěr už se hrál za drtivé převahy Sparty na jednu bránu. V největší šanci střílel Birmančević do tyče. Srbský forvard se prosadil až z přísně nařízené penalty poté, co Zeleného hlavičku odvracel Trávník paží.

„Pokud by nebyla penalta, tak bychom to dohráli na výhru,“ byl přesvědčený kouč Slovácka a postěžoval si na rozhodčí. „Domácí dost tlačil, byly tam kolem vápna takové polofauly. Bylo z toho spoustu standartek, i to nás dostalo do úzkých“

Obhájce titulu poprvé v sezoně ztratil ligové body. Lví podíl na to měl Michael Krmenčík - nová posila Slovácka. Zkušený forvard na první branku přihrál a druhou, parádní střelou z nějakých dvaadvaceti metrů, vstřelil sám. Jak hodnotil jeho výstavní trefu trenér Roman West.

„Když jsem viděl, jak mu balon skočil, tak jsem si myslel, že to bude lobovat – vyšlo mu to fantasticky. Líp už to trefit nešlo. V závěru poločasu už tolik neběhal, sám o přestávce říkal, že vydrží deset patnáct minut. Dal gól, odpracoval si to. S tím, co ukazuje na hřišti, i s jeho přístupem můžeme být zatím spokojeni,“ hodnotil Muže zápasu trenér Slovácka.