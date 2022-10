„Náš cíl byl před zápasem jasný, chtěli jsme vyhrát. Chtěli jsme vyhrát za každou cenu – to se nám podařilo. První půlku jsem měli lepší šance. Scházel klid v zakončení. Druhou půlku už jsem svoje příležitosti proměnili,“ hodnotil duel Kadlec.

Slovácko také po osmi ligových zápasech neinkasovalo, což byl klíč k zisku tří bodů. „Udrželi jsme vzadu konečně nulu. Byl také docela náročný terém. Nechtěli jsem si to komplikovat, bylo tam ve hře hodně nakopávaných balon. Nebyl to moc pohledný fotbal, ale všichni víme, že na krásu se nehraje. Výhra v derby je povzbuzením do dalších zápasů,“ dobře ví obránce Slovácka.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka se ve Zlíně víc soustředili na defenzívu.

Taktika byla maličko odlišná od uplynulých zápasů.

„V předchozích zápasech jsem až moc chtěli hrát fotbal. Proti Zlínu jsme zvolili více nakopávaných balonů, vzadu jsme byli víc důslední. Libor Kozáka to na hrotu skvěle sbíral, téměř všechny druhé míče jsme měli my,“ povídal Kadlec.

Slovácko už ve čtvrtek hraje doma zápas Evropské konferenční ligy.

Do Hradiště přijde Nice, která hrála o víkendu proti Paris Saint- Germain. Mimochodem, první branku domácích vstřelil Lionel Messi.

„Je to úsměvné. Nice hraje na PSG a ve čtvrtek přijede na Slovácku. U nás je trošku jiný stadion,“ srovnává s úsměvem Městský stadion Miroslava Valenty a slavný Park Princů v Paříži.