„Věděli jsme, že Slavia může mít po Evropské lize těžší nohy. Chtěli jsme toho využít. V prvním poločase se to částečně podařilo. Je škoda, že to nakonec nezvládneme. Musíme si z toho vzít to dobré. Na Slavii jsme dostali tři góly ze standardek, teď dva, prakticky z ničeho. Neměli žádné vypracované akce, to nás mrzí. Minimálně bod jsme si zasloužili,“ povídá ofenzivní záložník Slovácka, který hned v 11. minutě vstřelil kuriózní úvodní branku zápasu.

„Byl to spíš centr než střela. Hrál jsem nalevo, takže bylo jasné, že si budu balony sekat na pravou nohu a točit centry spíš do brány. Brankář pak neví, jak reagovat, jestli mu tam někdo nevběhne. Byla to náhoda,“ přiznává.

Na Slovácku se lámal chleba dvacet minut před koncem.

Rumunský středopolař Nicolae Stanciu předvedl parádní kopací techniku, z dvaceti metrů zatočil balon přesně do šibenice.

Jenže trestnému kopu podle kouče Slovácka Martina Svědíka předcházel faul právě na Sadílka.

Co na to samotný hráč?

„Myslím, že to faul byl, ale rozhodčí to asi viděl trošku jinak,“ krčí rameny rodák z Uherského Ostrohu. „Šel jsem do balonu, hráč do mě drbnul a převrátil mě, byl to jednoznačně nedovolený zákrok. Ptal jsem se rozhodčího, říkal, ať za ním nechodím,“ pokračuje Sadílek.

V Uherském Hradišti rozhodl o výsledku druhý poločas, ve kterém mistrovský celek dokázal otočit kormidlem na svoji stranu.

„V prvním poločase se nám dařilo. Rozhodlo posledních dvacet minut. Je škoda, že to nakonec nezvládneme. Minimálně bod jsme si zasloužili. Musíme si ze zápasu vzít to dobré,“ dobře ví ofenzivní záložník Slovácka a hledá i přes prohru na šlágru víkendu pozitiva.

„Slavia má sílu, ukázala to s Leicesterem. Je to tým evropského formátu. Vážíme si toho, že jsme ji dokázali v určitých pasážích tlačit a mít šance.“

Série devíti zápasů bez porážky poslední únorovou neděli skončila.

Může mít porážka od pražského celku vliv na další výkony Slovácka? „Je ta zkouška našeho charakteru. Máme v týmu hodně zkušených kluků, můžeme to vzít jenom pozitivně. Je na nás, abychom se z toho oklepali a zase najeli na vítěznou vlnu. Musíme potvrdit, že na třetí pozici nejsme náhodou. Prohráli jsme, to se ve fotbale stává. Je to pro nás obrovské zklamání, ale teď je to na nás. Ukáže se, jaký jsme tým,“ míní.

Nyní Moravany čeká venkovní šichta v Praze, kde se se utkají s Pardubicemi.

„Když u nás na podzim vyhrály, měly jednu střelu na branku v poslední minutě a byl z toho gól. Byl to jeden ze zápasů, který jsme si vyčítali. Určitě jim to budeme chtít vrátit, porazit je a ukázat, že jsme lepší,“ divá se odhodlaně Lukáš Sadílek k dalšímu zápasu.