Stejným výsledkem skončil i první vzájemný duel. Tři body Dynamu vystřelili stopeři Havel se Sivokem. Jihočeši díky pátému triumfu v řadě překonali klubový rekord v počtu vítězství za sebou v nejvyšší soutěži.

Moravané nastoupili na Střeleckém ostrově bez zraněného útočníka Zajíce, do sestavy se naopak vrátil uzdravený Petržela.

První poločas mnoho vzruchu nepřinesl. Slovácko poctivě bránilo, ale stejně jako v Ďolíčku směrem dopředu příliš nebezpečné nebylo. Ani hostující brankář Trmal ale dlouho nemusel nic složitého řešit.

První šance přišla až ve 24. minutě. Po centru Čoliče hlavičkoval Brandner, míč se dostal ke Schranzovi, který ale v pádu mířil vedle. Dynamo udeřilo až po trestném kopu z levé strany.

Čolič našel přesným centrem stopera Havla, který poslal balon hlavou do branky. Domácí obránce se trefil ve třetím zápase v řadě, proti Slovácku dal už svůj čtvrtý letošní gól.

České Budějovice i druhý gól zaznamenaly po standardní situaci. A znovu se prosadil stoper. Po trestném kopu Mršiče a teči Havlíka na zadní tyči dotlačil míč do branky důrazný Sivok. Byla to premiérová trefa bývalého reprezentanta po návratu do Česka.

Slovácko udeřilo už předtím, rozhodčí Zelinka ale branku po střele Petržely a následné dorážce kvůli údajnému ofsajdu neuznal. Hosté se po sporném momentu na zkušeného arbitra zlobili marně.

Celek z Uherského Hradiště se po zbytku utkání snažil zápas zdramatizovat, ale příliš šancí ke skórování neměl. Ránu Petržely vyrazil domácí brankář Drobný, hlavička střídajícího Dvořáka šla nad.

Slovácko podlehlo Českým Budějovicím i podruhé v sezoně 0:2 a v tabulce kleslo na šesté místo. FORTUNA:LIGA má nyní reprezentační přestávku. Po ní Svědíkův tým vyzve Jablonec.

FORTUNA:LIGA, 16. kolo

SK Dynamo České Budějovice – 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Branky: 29. Lukáš Havel, 55. Tomáš Sivok

Rozhodčí: Zelinka – Moláček, Dobrovolný

Žluté karty: Sivok, Ledecký, Schranz (všichni České Budějovice)

Diváci: 3266

České Budějovice: Drobný – Čolić, L. Havel, Sivok, P. Novák – Javorek, Havelka (89. Kladrubský) – Schranz, Brandner (76. Čavoš), Mršić – Ledecký (85. Táborský). Trenér: Horejš.

Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek (73. Dvořák) – Havlík, Daníček (81. Hellebrand) – Petržela (86. Juroška), Navrátil, Kalabiška – O. Šašinka.