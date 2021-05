„Relativně dlouho bojuji se zánětem achilovky, proto jsem dostal od trenéra Svědíka na poslední dva zápasy volno, které chci využít k úplnému vykurýrování, abych se dal do začátku letní přípravy do pořádku,“ vysvětluje Nemrava.

S patou má problémy měsíc a půl. Jelikož ale trénoval, jak se dalo a chytal i přes bolest, situace se spíš zhoršovala. „Až doteďka jsem to nijak extra zvlášť neřešil. V rámci možností to šlo, ale nakonec jsme se domluvili, že zajedu za odborníkem a společně to vyřešíme,“ líčí.

V pondělí pak Nemrava odcestoval na Valašsko, ve Frenštátu pod Radhoštěm navštívil známého ortopeda Davida Surého, ke kterému jezdí i třeba Michal Kadlec. „Vytahovali jsme bursitidu,“ hlásí.

Do derby tak Nemrava určitě nezasáhne. Atmosféru nejvyšší soutěže tak nasaje mladík Borek. Talentovaný osmnáctiletý gólman už byl v této sezoně na lavičce proti Teplicím, Olomouci i v Českých Budějovicích, na svůj premiérový start mezi tuzemskou elitou si musí počkat.

Přednost má Pavol Bajza. Zkušený Slovák nastoupil v posledních čtyřech duelech a jen dvakrát inkasoval. V Karviné i v neděli na jihu Čech udržel nulu. Spoluhráče vzadu jistí klidem i spolehlivostí.

Nemrava se trenérům bude hlásit až na startu letní přípravy v polovině června. Volno tak bude mít o něco delší než zbytek moravského týmu.

Nejen kvůli zdravotním problémům, ale i kvůli pandemii koronaviru prožije brankář Slovácka dovolenou v Česku. Za hranice se nechystá. „Budu hlavně doma odpočívat, možná pak někam zajedeme na prodloužený víkend v rámci republiky,“ dodává.