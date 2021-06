Hlavně díky dvaatřicetiletému odborníkovi patří borci z Uherského Hradiště z hlediska intenzity zátěže mezi nejlépe připravené mančafty ve FORTUNA:LIZE.

„Dřív to bylo hlavně o tom, že se někde v lese běhali kilometry, dlouhé tratě. Tehdy se zaměřovali na aerobní vytrvalost. Dneska je to naopak hodně o síle, rychlosti, dynamice. Právě na tyto atributy se zaměřujeme i my, protože potřebujeme mít tým dobře připravený. Náš fotbal je na tom založený,“ říká Mikšíček.

Rodák z jihočeských Dačic, jenž hrával za Jihlavu, Třebíč a Slatinu, se v prvoligovém moravském klubu stará o základní tréninkový proces fotbalistů. Dohlíží na to, aby hlavně z hlediska fyziologie zátěže bylo pro hráče všechno správně nastavené.

„Chceme dobře a co nejefektivněji rozvíjet pohybové schopnosti jednotlivce. Ať je to síla, rychlost nebo rychlostní vytrvalost,“ líčí.

O hráče se stará také individuálně. Věnuje se hlavně svěřencům, kteří potřebují dotrénovat po zranění nebo makí kondiční deficit.

Mikšíček však dohlíží na hráče i z hlediska výživy a pitného režimu. „Dneska je to hodně o detailech. S těmito věcmi je nutné pracovat. Je důležité všechno skloubit do celku, aby tým byl co nejlépe připravený,“ uvědomuje si.

Jak jsou na tom ligoví fotbalisté, ukáží především tradiční a povinné kondiční a zdravotní testy. Ty se dělají vždy před startem letní a zimní přípravy.

„Je to z toho důvodu, abychom věděli, zda jsou hráči v pořádku. Každý ví, co se na mistrovství Evropy stalo Dánovi Eriksenovi. Tomu všichni chceme předcházet,“ říká.

„Taky chceme porovnat tréninkový proces. Musíme vědět, jestli je efektivní, zda jsou hráči dobře vedení, dobře nastavení a dobře trénování,“ přidává.

Mikšíčkovi ke sledování hráčů skvěle pomáhá GPS systém od Catapultu. Speciální vestu, kterou nosí fotbalisté na zádech prakticky při každém tréninku či zápase, pořídilo vedení klubu.

Kondiční kouč tak nyní dobře ví, kolik toho který hráč naběhá, v jakém objemu. V jaké únavě absolvoval trénink nebo zápas. „Jde o neustálý monitoring kondice hráčů, zpětná vazba pro nás. Ukazuje to desítky parametrů, které jsme schopní si vyhodnotit. Víme, jak hráči fungují a zda se rozvíjí,“ těší Mikšíčka.

Tomu udělaly radost i poslední výsledky kondičních testů. „Hlavně z hlediska výživových parametrů jsme na tom dobře,“ těší Svědíkova pobočníka.

„Ze sedmdesáti až osmdesáti procent jsme se zlepšili v parametru procentu tělesného tuchu, kdy jsme šli dolů. To samé platí o hydrataci organismu. Tým je na tom oproti minulému testování dobře,“ pochvaluje si.

Kodniční kouč Slovácka vidí progres u celého mančaftu i jednotlivců. „Mám z toho velkou radost,“ přiznává. „Protože třeba strava dělá asi třicet až čtyřicet procent výkonu,“ tvrdí.

Podle Mikšíčka je to výsledek dlouhodobé práce a osvěty. „Je důležité, když si to hráči uvědomí,“ říká.

Ligoví fotbalisté v krátké letní přestávce nic ze své kondice neztratili. „Po roce, kdy jsme jeli prakticky bez přestávky, je čtrnáct dnů velmi málo. I samotné výzkumy ukazují, že teprve po dvou týdnech dochází k dezadaptaci organismu a kondice odchází,“ líčí.

Také profesionálové si po náročném programu potřebují odfrknout. Po fyzické i psychické stránce dobře zregenerovat. Dobít baterky, získat energii. „Aby se hráči dali dohromady a mohli se v létě plnohodnotně připravovat na nový ročník,“ vysvětluje.

Všichni v Uherském Hradišti věří, že mužstvo stejně jako na jaře nezasáhne pandemie koronaviru. Kvůli nákaze přišla řada sportovců o svoji výkonnost, formu. Třeba veslař Synek kvůli tomu odpískal účast na olympiádě v Tokiu.

„Pro všechny je to velký strašák,“ přiznává. „Je to relativně nová věc, dat není ještě tolik. Postcovidový syndrom se ale určitě může projevit i v letní přípravě nebo i později. Několik našich hráčů mělo snížené ventilační dechové parametry,“ doplňuje.

„I na tom musíme v létě zapracovat a dostat kluky zpátky do formy,“ zakončuje povídání.