Návrat na ligové trávníky tak pro borce z Uherského Hradiště nebude vůbec jednoduchý.

„Konzultoval jsem to s několika odborníky i kolegy, kteří si stejnou situací prošli. Po vypršení karantény bude těžké se vrátit zpátky na nějakou vlnu, kde jsme byli předtím,“ obává se také kondiční trenér fotbalistů Slovácka Miroslav Mikšíček.

Podle něj se neplánovaná čtrnáctidenní pauza na mužstvu negativně podepíše. „Náš tým je totiž založený na kondiční připravenosti. Je zvyklý pracovat ve vysokých intenzitách a objemu. Obávám se, že dávky teď budeme muset výrazně snižovat,“ tuší důležitý člen fungujícího realizačního týmu.

Problém by neměli mít hráči, kteří měli negativní testy a v povinné izolaci byli jen z preventivních důvodů.

Mnohem hůře na tom jsou a ještě budou fotbalisté, jenž měli pozitivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. U nichž se projevily příznaky a mají i horší průběh nemoci. „Adaptace organismu na tréninkový podnět u nich bude složitá,“ míní.

Přitom v klidovém režimu zůstává více než polovina hráčů kádru Slovácka, která se doma opravdu kurýruje. „U nich žádné zatížení vůbec nepřipadá v úvahu.“ říká Mikšíček.

Příprava je však výrazně omezená i u zbytku moravského týmu, který je rovněž v karanténě. „Všichni musí být doma, nikdo nemůže jít ani běhat někam ven do lesa,“ upozorňuje.

Velkou výhodu ve složitém období má stoper Michal Kadlec. Bývalý reprezentant má doma k dispozici běžecký pás i menší posilovnu, takže má výrazně větší možnosti než spoluhráči, kteří bydlí třeba na bytě. „Kluci, co se třeba nemohou dostat ani na zahradu, jenom posilují s vlastní váhou na podložce. Snažíme se využít maximum pomůcek, víc toho ale dělat nemohou,“ uvedl.

Aktuálně třetí tým FORTUNA:LIGY v pondělí absolvoval přetestování, nyní čeká na výsledky.

Až podle nich se rozhodne, kdy se fotbalisté z Uherského Hradiště vrátí zpátky do práce. „Nyní je to ale zpřísněné, karanténa není deset, ale čtrnáct dnů,“ upozorňuje.

Svědíkův tým má víkendový duel v Olomouci odložený, hrát by měl až v neděli 21. března s Ostravou.

Zda ale Baník na Slovácko dorazí v řádném termínu, nebo bude i střetnutí 24. kola přesunuto na později, není v tuto chvíli jisté.

„Bude to hraniční,“ tuší Mikšíček. „I kdybychom začali s tréninkem pět dnů před Baníkem, pořád by to bylo strašně málo na to, aby se mužstvo plnohodnotně připravilo na utkání,“ pokračuje.

„V tomto směru si myslím, že je to pro nás až neregulérní. Na druhé straně je to pro všechny stejné. I týmy před námi si tím prošly, takže nám nezbývá, než se s tím vypořádat,“ uvědomuje si.

Pokud Petržela a spol. budou utkání s Pardubicemi a Olomoucí dohrávat hned na začátku dubna, jak to měl třeba sousední Zlín, čeká hradišťský celek pořádný záhul.

Vždyť Moravané mají před sebou kromě těžkých ligových soubojů také pohárový duel v Mladé Boleslavi.

„Je dost možné, že nám dva až tři zápasy potrvá, než se dostaneme do rytmu,“ myslí si. „S tím se ale nedá nic dělat. Postihlo nás to ve velkém. Určitě nebudeme mít prostor kondičně se dostat zpátky na výchozí úroveň. Není to výmluva, ale holý fyziologický fakt,“ dodává Mikšíček.

Dvaatřicetiletého kondičního kouče do Slovácka zlákal trenér Svědík. Společně se potkali při angažmá v Jihlavě. Předtím rodák z jihočeských Dačic působil u mládeže Zbrojovky. V Brně nyní s rodinou bydlí, do Uherského Hradiště pravidelně dojíždí a občas ve městě i přespí.