Nejlepší střelec uherskohradišťského celku byl totiž dodatečně povolán do národního týmu, který čeká semifinále play off o postup na mistrovství světa proti Švédsku.

Sedmadvacetiletý forvard prožívá nejlepší sezonu v kariéře a s dvanácti góly v ligovém ročníku mu patří druhé místo v tabulce kanonýrů.

Naposledy sice vyšel gólově naprázdno, přesto si vysloužil pozvánku do reprezentace, ve které nahradí zraněného kanonýra Patrika Schicka.

Na srazu se Jurečka potká i se dvěma odchovanci Slovácka. Nominaci obdržel Michal Sadílek (FC Twente) a Milan Heča (AC Sparta Praha).

Reprezentace se dnes kolem poledne sešla v Praze. Reprezentanti v pondělí odpoledne na Strahově absolvují úvodní trénink, někteří hráči budou mít individuální regenerační program.

Mužstvo také čeká první videopříprava. V úterý odpoledne se už národní tým přesune k utkání ve Švédsku, které se bude hrát v Solně poblíž Stockholmu.

Trenér Jaroslav Šilhavý měl při nominaci velké problémy se skládáním týmu, neboť mu ze zdravotních důvodů vypadla řada hráčů.

Chybět bude kompletní obranná čtyřka z loňského mistrovství Evropy Vladimír Coufal, Ondřej Čelůstka, Tomáš Kalas i Jan Bořil. Mimo hru jsou také Matěj Vydra, Ondřej Kúdela, Filip Novák či Petr Ševčík.

Sadílek na zakončení pracoval, odnesla to Bohemka. Je to úleva, řekl

Velké starosti se sestavou však má i kouč Slovácka Martin Svědík, který v sobotu v Ďolíčku postrádal nejen gólmana Nguyena a stopera Kadlece, ale i Kohúta, Ciciliu, Petrželu či Holzer.

Přitom celek z Uherského Hradiště už v pátek čeká jeden z vrcholů jarní části sezony, semifinále domácího poháru proti Hradci Králové.

Kouč Svědík nemůže využít ani mladíky Jurošku s Vechetou. Prvně jmenovaný letí s českou dvacítkou do Portugalska, znojemský rodák zase vypomůže výběru do devatenácti let v elitní fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Mezi náhradníky jsou i další hráči Slovácka. U seniorské reprezentace to byl před svým zraněním gólman Filip Nguyen, ve dvacítce kapitán třetiligové juniorky Tomáš Vincour a další brankář Jiří Borek.

V širším výběru devatenáctky jsou zase Martin Kudela, Maxim Stropsa a David Šlechta.