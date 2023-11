Dobře ví, že čeští fotbalisté nejsou žádní andílci. František Komňacký byl součástí českého národního fotbalového týmu tři roky. Coby asistent hlavního trenéra Michala Bílka rovněž řešil problémy s disciplínou, porušení interních pravidel.

František Komňacký | Foto: Deník/ Archiv VLP

I přesto známého dvaasedmdesátiletého kouče zpráva o vyřazení reprezentantů Jakuba Brabce, Vladimíra Coufala a Jana Kuchtu, kteří před pondělním závěrečným zápasem kvalifikační skupiny o postup na mistrovství Evropy proti Moldavsku v Olomouci navštívili noční klub, kde popíjeli alkohol a vydrželi až do ranních hodin, velmi zaskočila.

„Vím, že kluci mají sklony k takovému trošku volnějšímu stylu života, ale že se to stane dva dny před rozhodujícím zápasem o postup na EURO mě přímo šokovalo," říká bývalý trenér Baníku Ostrava, Jablonce, Slovácka, Zlína nebo Jihlavy.

Komňacký působil v české fotbalové reprezentace od podzimu roku 2009, kdy se hlavním koučem národního týmu stal Michal Bílek, až do léta 2012.

„I my jsme něco podobného v minulosti řešili, takže bych čekal, že si na to hráči dají pozor a vyvarují se podobných excesů," uvedl Komňacký.

Český tým se do Olomouce přesunul z Varšavy, kde v pátek remizoval 1:1 s Polskem. Brabec, Coufal i Kuchta nastoupili v základní sestavě.

„Nejde o to, kdo tam byl, ale že si to vůbec někdo dovolil," říká Komňacký. „Všichni kluci moc dobře vědí, pod jak velkým dohledem jsou, přesto si to risknou a tým oslabí. Pro mě je to neodpustitelné," přidává.

Skandál v reprezentaci. Tři hráči se bavili na olomoucké diskotéce, tým opustili

S vyřazením hráčů z kádru naprosto souhlasí. „Samozřejmě vždycky jsou i další možnosti, za mě se ale realizační tým zachoval správně. Mám pocit, že ve stejném hotelu bydlí i předseda svazu Fousek a další členové výkonného výboru. Nešlo to ututlat. Následoval okamžitý a správný postih," má jasno.

Trenér Šilhavý nyní bude muset vymyslet, kým zkušené hráče v sestavě nahradí. Zejména Coufal s Brabcem stabilně patřili do zahajovací jedenáctky a v poslední době pravidelně nastupoval i Kuchta.

Komňacký věří, že česká reprezentace klíčovou bitvu zvládne a na mistrovství Evropy si příští rok zahraje.

„Bylo by to špatné, kdybych mančaftu nevěřil. I když nám proti Moldavsku budou scházet tři důležití hráči, síla mužstva je pořád velká. Tým si s tím poradí a na EURO pojedeme," nepochybuje ligový šampion s Ostravou a slovenským Ružemberokem.

Skandál v reprezentaci. Tři hráči se bavili na olomoucké diskotéce, tým opustili

Z českého mužstva byl už v červnu kvůli údajnému porušení interních týmových pravidel vyřazen také záložník Antonín Barák.

Prohřešek trojice Brabec, Coufal a Kuchta není první podobnou aférou u české reprezentace. V dubnu 2009 byli z národního mužstva vyřazeni Tomáš Ujfaluši, Milan Baroš, Radoslav Kováč, Martin Fenin, Marek Matějovský a Václav Svěrkoš.

Ti po domácí porážce 1:2 se Slovenskem, která týmu výrazně snížila šance na postup na mistrovství světa, strávili večer a noc v jedné z pražských restaurací.

Podle bulváru na večírku nechyběly placené společnice, to ale hráči rezolutně odmítli a označili zprávy v tisku za lživé. Zároveň se hájili tím, že už to bylo po skončení srazu.

Přísný trest ale následoval i proto, že o dva roky dříve se skupinka v čele s Ujfalušim po prohře rovněž 1:2 s Německem "odreagovávala" se společnicemi v již neexistujícím hotelu Praha na nechvalně proslulém pokoji 433. Tehdy tým dostal pokutu milion korun.

Po trestu na jaře 2009 se postupně do mužstva vrátili všichni hráči až na Ujfalušiho, jenž ještě před vyřazením z kádru sám ukončil reprezentační kariéru.