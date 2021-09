Mládežnický reprezentant se prosadil po pohledné akci. „Hned po rozehrávce jsme zatáhli míč po křídle, Kalabiška poslal míč do vápna, kde mi to ještě přiťukl Sadílek a byla z toho úvodní branka utkání,“ popisuje úvodní trefu pohárového duelu šťastný střelec.

O podobném startu přitom favorizovaní hosté před utkáním mluvili. „Bylo to přesně to, co jsme si říkali, že se pokusíme dát rychlou branku, která by nás uklidnila,“ přitakal Kohút.

Fotbalisté Slovácka na protivníka z nižší soutěže vletěli, už v prvním poločase jej mohli dalšími brankami dorazit. Střelecky se ale prosadil až před přestávkou Jurečka.

„Měli jsme tam však řadu dalších šancí. Bylo tam i břevno a tyč. I tak jsme v poločase alespoň vedli 2:0,“ říká.

Ve druhé půli si ale pátý tým FORTUNA:LIGY cestu za postupem zkomplikoval. „Dostali jsme kontaktní branku a byly z toho nervy,“ štve Kohúta.

Rodák z Velké nad Veličkou ocenil bojovný výkon účastníka ČFL. „Musím říct, že domácí byli dobře připravení a na menším hřišti jim nedocházely tolik síly, jak jsme očekávali. Naštěstí jsme si to pohlídali a postoupili,“ těší mladého středopolaře.

V neděli čeká fotbalisty Slovácka ještě zdatnější protivník. Svěřenci trenéra Svědíka se totiž v 9. kole FORTUNA:LIGY představí na hřišti Mladé Boleslavi.

„To bude úplně jiné utkání,“ ví Kohút. „Jednak se bude hrát na větším hřišti a Boleslav je kombinačně silná. Na druhé straně soupeř bude chtít hrát fotbal, což by nám mohlo vyhovovat,“ je přesvědčený.

Autoři: Libor Kopl, Marek Jurák