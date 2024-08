Stačil souhlas vedení klubu a v neděli by přijel do Uherského Hradiště jako soupeř. Záložníka Michala Kohúta v letní pauze lanařil Baník Ostrava. S nabídkou ale u konkurenta neuspěl, a tak čtyřiadvacetiletý středopolař dál zůstává věrný Slovácku. Domácím v nedělním utkání 5. kola Chance Ligy pomohl k výhře 1:0.

„Zájem Baníku byl, ale Slovácko nabídku odmítlo, tak to teď neřeším. Já tady mám ještě rok smlouvu a soustředím se na práci pro klub,“ tvrdí Kohút.

Byl to právě domácí záložník, kdo měl prsty v jediné brance utkání.

Ve 44. minutě napřáhl těsně za vápnem a bránící stoper Chaluš změnil tečí směr střely tak nešťastně, že balon zapadl do sítě.

„Nesedlo mi to podle představ, ale Chali to tečoval a byl z toho gól,“ radoval se.

Sudí Starý gól označil za vlastní, takže Kohút si na další trefu v nejvyšší soutěži musí počkat.

„Mrzí mě, že gól nebyl připsaný mně, protože chci dávat branky, ale důležité bylo, že platil a my máme tři body,“ uvedl.

Celek z Uherského Hradiště tak soupeři částečně oplatil drtivou porážku 0:6 z Vítkovic ze závěru minulé sezony. „Byla to pro nás motivace,“ přitakává rodák z Velké nad Veličkou.

Slovácko doma uspělo po devíti duelech a poprvé v letošním roce. „Byla to hrozně dlouhá doba. Jsme za to šťastní,“ vyznal se.

Baník, který dohrával po vyloučení Davida Buchty v deseti, ale rivala proháněl až do konce. Nic zadarmo mu nedal. Byť měl v nohách dlouhou odvetu v Konferenční lize proti dánské Kodani, soupeře mačkal až do úplného závěru.

Westův tým to ale vzadu zvládl skvěle a počtvrté neinkasoval.

„Baník byl asi lepší v držení míče, my jsme to ale dobře uskákali, uhráli vzadu na nulu, což je pro nás teď důležité,“ říká.

Nedělní duel měl i díky fanouškům grády. Hrálo se v obrovském tempu, nadoraz. Kohút toho měl v závěru střetnutí dost, proto střídal. „Chytil jsem křeč do lýtka,“ vysvětloval.

Slovácko po druhém vítězství po sobě poskočilo na šestou příčku. Přitom v sezoně dalo pouhé dva góly.

„Je to zajímavé. Snažíme se hlavně dobře bránit a hrát na nulu. Věříme, že vždycky alespoň jeden gól dáme, což se nám v posledních dvou zápasech podařilo,“ těší Kohúta.

Nyní se Moravané budou chystat na Spartu. Otázka je, jestli se duel neodloží, protože Pražané mají před sebou klíčové zápasy v boji o účast v základní skupině Ligy mistrů. Ve středu hrají v Malmö a odveta se švédským rivalem je na programu příští úterý.

„Spartě v pohárech držím palce ať. Přeju jí, ať se dostane co nejdál. Reprezentuje český fotbal. Jestli to bude odložené, neovlivníme. Uvidíme, jak to nakonec bude,“ dodal.