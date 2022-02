„Pauza byla dlouhá, na zápas se moc těším. V Pardubicích mám pořád ještě kamarády, ani realizační tým se příliš nezměnil. Navíc tam přišel na hostování Kuba Rezek. Věřím, že mu to pomůže, tak, jako to pomohlo mně. Těším se, že kluky po delší době znovu uvidím,“ povídá Michal Kohút, ale své bývalé spoluhráče šetřit nechce. „Chceme ze zápasu všechny body. Jedeme tam vyhrát, to ostatně chceme v každém zápase.“