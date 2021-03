„Moc jsem s tím nepočítal, ale už minulý týden mi volal trenér Krejčí, který mi svůj verdikt v předstihu oznámil. Říkal mi, že v týmu budu, takže jsem měl velkou radost,“ přiznává rodák z Velké nad Veličkou.

Na šampionátu se česká lvíčata představí po čtyřech letech a talentovaný středopolař ze Slovácka bude u toho. „Těším se moc. Mistrovství Evropy je pro tuto věkovou kategorii největší akce. Bude to sledovaný turnaj, pro každého z nás dosavadní vrchol kariéry. Musíme se na to dobře připravit, ať to zvládneme co nejlépe,“ říká.

Dvacetiletý záložník nepatří mezi klíčové muže Krejčího výběru. Při absencích Hložka, Matouška nebo Daniela Součka ale má šanci objevit se v základní sestavě nebo do zápasu zasáhnout z pozice střídajícího hráče. „Doufám, že si alespoň chvíli zahraji,“ přeje si.

Jinak osobní ambice jdou u Kohúta před EURO stranou. „Pro mě je hlavní a nejdůležitější tým. Na jeho úspěchu mi záleží,“ tvrdí skromně.

Soupiska českého týmu však v případě zranění či onemocnění může doznat vynucených změn ještě před odletem, který je naplánován na pondělí 22. března.

Týmový sraz je na programu o den dříve. Kohút se v Praze potká i s bývalými hráči Slovácka Matoušem Trmalem, Matějem Kovářem, Michalem Sadílkem, Ondřejem Šašinkou, Dominikem Janoškem nebo Liborem Holíkem.

Naopak stoper Slavie David Zima ani sparťanský útočník Adam Hložek v nominaci nejsou. „Vždycky je nepříjemné, když chybí nějaký klíčový hráč. Ztráta Hložka je pro nás velké oslabení. Na druhé straně všichni kluci mají kvalitu, kterou pravidelně prokazují v lize. Tým je dobře poskládaný,“ myslí si Kohút.

Česká jednadvacítka se v základní skupině potká s domácím Slovinskem, Itálií a Španělskem. Zájem vzbuzuje hlavně konfrontace s favoritem z Pyrenejského poloostrova, který vyhrál tři z posledních tří šampionátů. Svěřenci trenéra Krejčího do turnaje vstoupí zápasem s Itálií.

„Čekají nás hodně těžší soupeři. Všechny týmy mají velkou kvalitu. V kvalifikační skupině jsme ale dokázali porazit Chorvatsko, které má také velmi silný mančaft, takže šance na postup je vždycky,“ míní.

EURO jednadvacítek letos poprvé odehraje ve dvou termínech. V úvodní fázi ME se představí 16 mužstev rozdělených do 4 skupin. Zápasy v nich se odehrají od 24. do 31. března. Nejlepší dva týmy z každé skupiny si zajistí postup do červnového play-off.

Lvíčata budou své zápasy hrát ve Slovinsku, domovem jim budou stadiony v Mariboru a Celje. „Určitě by bylo lepší, kdyby se turnaj odehrál klasickým způsobem, jak tomu bývalo dřív. Bohužel kvůli pandemii koronaviru to asi jinak nejde. Musíme se s tím poprat,“ ví dobře.

Kohút sice poslední dva týdny strávil v karanténě, ale na rozdíl od spoluhráčů ze Slovácka měl test na covid-19 negativní, takže si musí dávat pozor, aby se někde nenakazil. „Ono to ale nejde moc uhlídat,“ připomíná.

„My ve Slovácku jsme byli obezřetní, snažili jsme se tomu vyhýbat. Nikam jsme nechodili, dodržovali všechny nařízení a stejně nás to postihlo,“ povzdechl si.

Poslední dva týdny vyloženě protrpěl, byť se mohl alespoň trochu hýbat. „Naštěstí bydlím v rodinném domě s velkou zahradou, takže jsem měl možnost jít ven a zakopat si. Spíš jsem ale běhal na páse,“ přiznává.

Nyní už se těší za spoluhráči, na návrat do normálního tréninkového procesu. „Klasické hřiště už mi chybělo,“ přiznává s úsměvem.

Návrat po dvoutýdenním výpadku ale nebude jednoduchý. „Musíme se do toho však rychle dostat, protože už v neděli hrajeme s Baníkem,“ připomíná.

Ostrava po po konci trenéra Kozla zvedla. I v deseti potrápila vedoucí Slavii, naposledy deklasovala poslední Příbram 5:0. „Určitě to bude těžké utkání. Baník má dobrý, kvalitní hráče. Čeká nás nepříjemný soupeř, na který se musíme dobře připravit,“ uvedl.

S útočníkem Zajícem, jenž pochází rovněž z Horňácka, se zatím nehecoval. „Možná v dalších dnech si něco napíšeme, ale nijak zvlášť to hrotit nebudeme,“ dodává.