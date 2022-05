Česká lvíčata mají před sebou rozhodující fázi.

Tým trenéra Jana Suchopárka bude v domácích utkáních proti Anglii a Andoře hájit postavení v čele kvalifikační skupiny.

Na mistrovství Evropy, které v příštím roce hostí Rumunsko s Gruzií, přímo postupují pouze vítězové devíti kvalifikačních skupin a tým s nejlepší bilancí na druhém místě.

Dalších osm celků z druhých míst se utká o čtyři zbývající volné pozice na turnaji.

Český tým si díky předchozím výsledkům v kvalifikaci už zajistil minimálně účast v baráži, ale stále je ve hře o první místo a přímý postup na turnaj.

K tomu však lvíčata musí 3. června na stadionu v Českých Budějovicích zdolat Anglii o dvě branky a oplatit tak soupeři prohru 1:3 z prvního vzájemného utkání.

„Nominaci Anglie jsem ještě neviděl, ale co jsem slyšel, všichni její hráči nastupují v Premier League, takže soupeř bude mít určitě velkou kvalitu,“ předpokládá Kohút.

„Na zápas se však dobře nachystáme a věřím, že v domácím prostředí uspějeme,“ přeje si.

Klíčový duel proti Anglii je na programu v pátek 3. června, poslední kvalifikační zápas s Andorrou se odehraje v Brně až o deset dnů později, tedy v pondělí 13. června.

Červnový sraz reprezentační jednadvacítky je tak velmi specifický.

Hráči dokonce budou mít mezi zápasy čtyřdenní volno.

I nyní se chystá na zápas jen část mužstva, zbytek týmu si ještě užívá dovolenou.

„Oficiální sraz máme až v sobotu. Nyní ale máme v Praze takový kemp. Trénujeme na Strahově,“ říká Kohút.

Rodák z Velké nad Veličkou si po náročné sezoně příliš neodpočinul. Poslední šichtu absolvoval minulou středu, takže na odpočinek měl jenom pět dnů. Jako problém to ale nevidí.

Kohúta moře a sluníčko příliš nelákalo, pobyt u moře si pro letošek odpustil.

„Samozřejmě jsem to po dlouhé sezoně zvažoval, ale nechtěl jsem ležet dva týdny pláži a pak jít rovnou na zápas s Anglií. To by asi moc nešlo,“ ví dobře.

Mimořádnou sezonu si tak protáhne až do 13. června.

Kdy se bude hlásit kouči Svědíkovi ve Slovácku, zatím netuší. Jisté je, že kondiční testy zřejmě nestihne.

„Třeba dostanu nějaké volno navíc, ale i kdyby ne, tak mi to moc nevadí, protože v sezoně jsem hodně času promarodil,“ připomíná.

Ve finále MOL Cupu ale nechyběl. Také středopolař, který na začátku června oslaví dvaadvacáté narozeniny, se podílel na největším úspěchu v historii klubu z Uherského Hradiště. Triumf nad Spartou i následné oslavy si Kohút pořádně užil. „Patřil jsem mezi ty vytrvalejší,“ přiznává s úsměvem.

„Po zápase jsme to spustili a slavili až do rána. Pak jsme si dali volno a pokračovali dál. Někteří kluci se sice trhli a odjeli na dovolenou, ale celkově to bylo krásné. Byli jsme jenom v Uherském Hradišti,“ líčí.

Pro mladého záložníka šlo stejně jako pro většinu moravského týmu o největší úspěch dosavadní kariéry. „Sice už jsem postoupil do první ligy s Pardubicemi, ale toto je úplně něco jiného. Je to první trofej pro Slovácka, velký úspěch,“ vnímá.

Kohút si tak opět po roce zahraje evropské poháry.

Zatímco loni Svědíkův tým vypadl hned v ve druhém předkole s bulharským celkem Lokomotiv Plovdiv, letos chtějí Kadlec a spol. dojít dál, nejlépe se probojovat až do základní skupiny Evropské ligy, vydělat klubu peníze, zahrát si s elitními týmy.

„Je to pro nás obrovská motivace,“ říká. „Nechceme skončit hned v předkole, zahrát si jenom pár zápasů. Chceme se dostat do skupiny a být úspěšní,“ přeje si závěrem.