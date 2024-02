Dlouho se dostával z těžkého zranění, na podzim v lize nastoupil jenom do tří utkání, v součtu odehrál pouhých 32 minut. Nyní je záložník Michal Kohut zdravotně v pořádku a tlačí se do základní sestavy.

Záložník Slovácka Michal Kohút při tréninku na soustředění v Turecku. | Foto: 1. FC Slovácko

V posledním přípravném zápase proti ukrajinskému týmu Cherkasy se podílel na vítězné brance útočníka Vechety i obratu z 0:1 na 2:1.

„Zatím všechno drží. Je to bez nějaké větší bolesti, všechno by to mělo být O.K,“ klepe na dřevo třiadvacetiletý středopolař.

Přípravu odtrénoval celou. Žádnou úlevu neměl, takže zase poznal, jak moc to v zimě bolí. „Každá příprava pod trenérem Svědíkem je náročná. Hodně se toho odběhá, je hodně posiloven, ale není to nic, na co bychom nebyli zvyklí, nebo nevěděli co přijde. Na druhé straně musím říct, že letošní příprava byla ještě o něco náročnější než obvykle, ale určitě toho využijeme v sezóně a budeme z toho čerpat,“ nepochybuje Kohút.

Fotbalistům Slovácka se dávky vstřebávají lépe, protože třeba na rozdíl od konkurenčního Zlína strávili většinu ledna v Turecku, kde se připravovali za lepších podmínek a hlavně na přírodní trávě.

„Je to velká výhoda, že jsme tady v teple. Máme hezké počasí, i když občas fouká, ale jinak je to tady super. V Česku na umělkách je to tvrdé a i s ohledem na tu mou nohu po zranění, by to nebylo ideální, takže velká výhoda,“ pochvaluje si.

Celek z Uherského Hradiště nenabíralo v Beleku pouze kondici, ale věnoval se i herním věcem, ladil formu na jarní odvetné boje.

Na svém druhém herním soustředění dvakrát uspěl. Po hubené výhře 1:0 nad Radničky Niš zvládl i zápas s ukrajinským týmem LNZ Cherkasy, který zdolal 2:1. „Za vítězné zápasy jsme určitě rádi, i když to v přípravě není úplně prvořadé, ale jsme šťastní, že jsme utkání zvládli výsledkově a jakžtakž i herně. Je ale znát, že jsme pořád v nějaké únavě. Stále hodně trénujeme a nohy nemáme tak lehké, jak bychom v zápase chtěli mít. Soupeři byli kvalitní, určitě nám to něco dalo a ukázali jsme si co zlepšit,“ říká.

Moravané zakončí zimní přípravu v pátek, kdy v generálce vyzve Buducnost Podgorica. Po zápase se vrací zpět do Česka, kde budou vyhlížet start druhé poloviny sezony.

Svědíkův tým začne ligu v sobotu 10. února doma proti Pardubicím. „Myslím, že můžu mluvit za celý tým, že se již všichni těšíme. Přestávka a trénování bez ligového zápasu je už dlouhá. Věřím, že jsme dobře připravení,“ uvedl.

Kadlec neproměnil penaltu. Slovácko i tak otočilo zápas s Cherkasy, vyhrálo 2:1

Slovácko se chce i na jaře prát o fotbalovou Evropu, bojovat o nejvyšší příčky.

„Ne že by to naše podzimní umístění bylo úplné překvapení, ale že budeme čtvrtí, bych nečekal. Je to příjemné překvapení a věřím, že se s Plzní budeme o to třetí místo prát do konce sezony,“ pronesl.

Také Kohút by se do Evropy rád vrátil. „Už jsme poháry zažili a bylo to skvělé, takže bychom to chtěli zažít znovu. Uděláme všechno proto, abychom v tom boji o Evropu zůstali co nejdéle,“ dodává.