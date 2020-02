Jedním z posledních otazníků kádru Slovácka před začátkem jarních odvet byl Jan Navrátil. Šikovnému záložníkovi končí v létě v Uherském Hradišti smlouva, ale podle slov ředitele klubu Petra Pojezdného bude Navrátil ve Slovácku pokračovat.

„Domluvili jsme se na soustředění v Turecku. Bylo tam více času, sedli jsme si, probrali situaci a podali si ruku. Teď nám to zbývá jenom dotáhnout do konce,“ prozradil šéf Slovácka.

Jan Navrátil jeho slova potvrdil. „Tak nějak jsme se domluvili, řekli jsme si k tomu každý svoje, asi to dopadne,“ přiznal Navrátil a potvrdil, že Slovácko nebyl jediný klub, který má o zkušeného hráče zájem.

„Nabídky byly, to vás vždycky potěší. Jednu chvilku jsem přemýšlel, jestli by nebylo dobré vyzkoušet i něco jiného. Na druhou stranu mi klub pomohl, když jsem to potřeboval, teď ho opouštět by bylo blbé. V konečné fázi jsem se rozhodl, že bude dobré tady setrvat. Uvidíme, jak to bude dál,“ přemítá za pár týdnů třicetiletý fotbalista a přiznal, že nová smlouva by měla být vylepšená.

„Tak je jasné, že nebude stejná, vždycky to chce člověk alespoň trošku vylepšit. Tak nějak vnímám, že ta smlouva bude v mojí kariéře jedna z posledních, která by pro mě mohla být zajímavá. Hodně bude záležet na zdraví,“ říká Navrátil, který je s klubem domluvený na dvouletém kontraktu.

Slovácko jde do jarních odvet z luxusní šesté příčky a má velkou šanci zabojovat o poháry. Také to rozhodlo, že Jan Navrátil bude pokračovat v Uherském Hradišti.

„ Asi to hrálo nějakou malou roli. Na jaře je vidina možného úspěchu, i když nevíme, jak ta sezona bude ještě vypadat, ale všichni doufáme, že dopadne dobře.“

Vedení klubu také přivedlo před začátkem jarních odvet hráče zvučnějších jmen. Svědčí to o tom, že chce Slovácko vybojovat první šestku?

„To je sice pravda, ale nikdy nemůžete vědět, jak ten hráč do mužstva zapadne a jestli to bude fungovat nebo ne,“ říká opatrně rodák z Troubek u Přerova, který na Slovácko dojíždí.

„Bydlím v Olomouci, kilometry raději nepočítám. Do Hradiště to dělám tak za hodinu, o víkendu i za padesát minut,“ povídá na závěr.