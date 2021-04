Dokonale zastoupil nejlepšího střelce Jana Klimenta. Bojovník Václav Jurečka se při absenci vykartovaného bombarďáka posunul na hrot útoku, kde sváděl nerovné vzdušné souboje s urostlými stopery Chalušem a Jugasem i bežecké závody s krajními beky Koscelníkem a Purzitidisem, aby v 66. minutě proměněnou penaltou rozsekl sobotní bitvu o evropské poháry.

Útočník Slovácka Václav Jurečka (v bílém dresu) při rohovém kopu. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Zaplaťpánbůh že jsme to zvládli. Pro nás to byl těžký, ale důležitý zápas. Po výhře 1:0 jsme odskočili Liberci na sedm bodů. Hodnotím to pozitivně,“ uvedl po utkání do televizních kamer hrdina třaskavé bitvy.