„Kdybych to vzal z pohledu tréninku, tak to bylo tvrdé. Ale už jsem o tom něco četl, takže jsem to trošku čekal. Moc jsem se ale tady nerozhlížel,“ přiznává s úsměvem nová posila fotbalistů Slovácka.

Nejlepší střelec EURO U21 v roce 2015 se do české nejvyšší soutěže vrací po čtyřech a půl letech. V Uherském Hradišti chce oživit svoji slušně rozjetou kariéru, kterou přerušilo vážné zranění kolena. Dvě operace a následná rehabilitace vyřadili bývalého hráče Jihlavy, Stuttgartu či Bröndby Kodaň na patnáct měsíců ze hry, k fotbalu se někdejší reprezentant vrátil až na podzim, kdy nastupoval v páté německé lize. Nyní dostává pořádnou šanci.

Berete návrat do Česka jako restart vaší kariéry?

Asi jo. I když já jsem teďka hrál půl roku za béčko Stuttgartu, takže bych neřekl bych, že začínám úplně od začátku. Ale jdu do první české ligy, která se bere rozhodně lépe než pátá německá. Mám z toho mnohem lepší pocit.

Nemáte obavy z rozdílu soutěží?

Určitý skok mezi soutěžemi je, ale já jsem věděl, že se do toho po zranění musím nejprve dostat. V Německu jsem se hlavně soustředil na trénování. Odehrál jsem tam sice nějaké zápasy, ale rozhodně jsem nešel na krev. Spíš jsem se chtěl dostat do herní kondice, získat jistotu. Aby to šlapalo a nebolelo mě koleno.

Už jste po fyzické i zdravotní stránce stoprocentně připravený?

Ano. Jsem v pořádku.

Jak moc těžké bude vrátit se na dřívější úroveň?

Těžké, ale chci udělat nějaký progres a vstřelit pár gólů, ale to chce každý fotbalista. Motivace je dávat branky a pomoct týmu k co nejlepším výsledkům. Myslím, že by se tady mohlo povést nějaké dobré umístění.

Vnímáte, že Slovácku vyšel podzim a trápilo favority?

Určitě to vnímám. Zájem o mě měly třeba i týmy ze spodku tabulky, ale tyto nabídky jsem nebral v potaz. Věděl jsem, že Slovácko hraje dobrý fotbal a jde nějakým směrem. Buduje se tady fotbalová tvář, což se mi líbí.

Znal jste před svým příchodem nějaké hráče Slovácka?

Možná tak akorát Dvořku (Pavel Dvořák – pozn. red.), jinak nikoho.

Ale FORTUNA:LIGU jste sledoval, ne?

Právě že jo. Ale sledoval jsem spíše týmy, kde mám kamarády a známé. Paradoxně Slovácko mi v tomto většinou utíkalo. (úsměv) Já jsem v Uherském Hradišti snad dokonce hrál pouze jednou. Víckrát jsem tady nebyl. Rozhodně nejdu do známého prostředí.

Je výhoda, že zimní přestávka trvá jen pár týdnů?

To je super. Dřív trvala snad dva měsíce. Druhá liga začíná někdy v březnu, přitom kluci budou trénovat od příštího týdne. To je strašné. Podle mě je lepší, když se začíná hrát dřív. Příprava je sice o to intenzivnější, ale všichni se těší hlavně na zápasy.

Už jste mluvil s trenérem Svědíkem o své pozici?

Hrával jsem ze strany, ke konci v Jihlavě jsem byl několikrát na pozici podhrota, ale v poslední době nastupuji jen na hrotu. Myslím, že trenér Svědík se mnou počítá právě tam, ale může se stát, že se objevím i někde jinde a nedělá mi to žádný problém.

Gólovou metu si nějakou dáte?

Už jsem o tom přemýšlel, ale radši nebudu nic říkat, protože to pak dopadne všelijak. Něco v hlavě mám, ale nechám si to pro sebe.

Co říkáte na první tréninkový den? Byly dávky tvrdší než třeba v Německu?

Je to furt první den. Něco mohu hodnotit až po dvou či třech týdnech. Ale co mohu po prvním dnu soudit, tak mě určitě čeká jedna z těch tvrdších příprav. Dá se to srovnat s Německem.

Co vás přilákalo do Slovácka? Tréninkový dril to asi nebyl …

Že bych kvůli náročným tréninkům do Slovácka nešel? Na to jsem tedy nekoukal. Klub měl o mě zájem. Hlavní bylo, že mě chtěl i trenér Svědík, což je vždycky dobré a což mi lichotilo. Navíc se tady nyní hraje dobrý fotbal. Slovácko je šesté, takže to tady klape.

Měl jsme víc nabídek? Zájem prý o vás byl i z Holandska …

Ve finále se rozhodovalo mezi Holandskem a Slováckem. Předtím byly nějaké telefonáty, ale nic konkrétního.

Sehrálo nějakou roli ve vašem rozhodování vzdálenost Uherského Hradiště od Jihlavy, odkud pocházíte?

My se v Jihlavě moc za Moravany nepovažujeme, jsme tak ve středu republiky. Takto jsem se na to nedíval. Už jsem hrál mnohem dál než dvě hodiny od svého domova. takže toto nehrálo moc velkou roli.