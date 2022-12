„Začal jsem hrát ve dvanácti letech na základní škole. Nebylo to nijak organizované. Hráli jsme v Soulu na plácku, všiml si mě trenér, oslovil mě a začal jsem hrát organizovaně v korejském školním týmu. Pak jsem pokračoval během střední školy. Za nějaký čas se mně po spolupráci s agenturou podařilo dostat do Česka. Bylo to v rámci jednoho sportovního projektu.“