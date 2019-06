Informaci potvrdil na klubovém webu ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný.

„Jak na nás odchod holdingu SYNOT dolehne, zatím není jasné, ale to není úplně ani otázka pro mě. Tyto finance nám ale chybět budou,“ přiznává známý funkcionář.

I když Pojezný zůstává optimistou, komplikace s naplněním rozpočtu připouští. „Věřím, že není všem dnům konec, ale brečení nám nepomůže. My si s tím musíme poradit. Oslovíme další partnery a uvidíme, jak se k tomu postaví radnice,“ říká Pojezný.

Příznivou zprávou je, že klub z Uherského Hradiště obdržel na nadcházející sezónu GOLD licenci, což je první předpoklad finanční stability.

I když Městský stadion Miroslava Valenty patří k nejhezčím v nejvyšší české soutěži, ostatní zázemí a sportoviště spíše chátrají.

„Vůbec se nám nedaří vylepšit podmínky a areály pro mládež, kde nám ujíždí vlak. Všude platíme navyšující se náklady na provoz, což se promítá do reálných kroků, kdy si nemůžeme dovolit věci, které by nás sportovně posunuly dál,“ prohlásil Pojezný.

Po sportovní stránce ale může být ředitel Slovácka celkem spokojený. I když ligové mužstvo i starší dorost bojovali pouze o záchranu, nakonec se v soutěži zachránili, což byl hlavní cíl.

„Sezonu hodnotím jako nesmírně náročnou. Dobře jsme začali, pak jsme se propadli až na samé dno, v polovině soutěže jsme se zvedli a nakonec jsme vyhráli skupinu o záchranu. Je třeba si z toho vzít to pozitivní a jít s tím dále,“ tvrdí Pojezný.

Podobné to bylo také v devatenáctce.

„Hrát u mládeže na výsledky je vždy problematické téma. U nás často vzhledem k rozvoji hráčů dochází v mládeži k posunům v kategoriích výše, a protože nemáme tak početně silné ročníky jak velké města, tak se to často projeví ve výsledcích,“ říká ředitel Slovácka.

Fanoušci samozřejmě nejvíce zajímá FORTUNA:LIGA. Poslední ročník byl hlavně díky nadstavbové části specifický. Na sezonu si museli zvykat hráči, trenéři i fanoušci.

„Pro diváky to bylo asi zajímavější, pro nás funkcionáře to ale byli větší nervy, než dříve,“ přiznává zkušený činovník, kterému se nový formát až tolik nezamlouval.

„Pro klub našeho formátu byly náklady neúměrně navýšené. Diváků totiž na skupinu o záchranu moc nechodilo a příjmy z nadstavby jsou mizerné,“ uvedl Pojezný. „Snad to v budoucnu přinese nějaké ovoce, ale je to cesta trnitá,“ ví nejen ředitel Slovácka.

Zatímco ligoví fotbalisté si nyní užívají dovolenou, vedení moravského klubu se chystá na další soutěžní ročník.

Svědíkův tým odstartuje poněkud kratší letní přípravu v pátek 14. června a kromě tréninkových jednotek absolvují Daníček a spol. několik přípravných zápasů a také herní soustředění ve Slovinsku.

„Liga začíná už druhý víkend v červenci,“ upozorňuje Pojezný. Novinkou v klubu je změna dodavatele sportovního vybavení, pohyb v hráčském kádru zatím nenastal.

„O některé naše hráče registrujeme zvýšený zájem, ale my chceme, pokud to bude možné, udržet tým co nejvíce pohromadě, abychom se mohli ve svých přáních posunout výš,“ říká Pojezný. „Když se objeví sponzoři, objeví se i posily,“ přidává. „My jsme tu od toho, abychom makali na tom, co tu máme,“ dodává.

Jistý je odchod záložníka Janoška do Plzně, hostování ve Slovácku končí také Divišovi s Hološkovi.

„U Dominika uvidíme, jestli se po přípravě v Plzni znovu neotevře téma, že by pokračoval u nás. My o to velký zájem máme. U Jardy Diviše je překážkou výše opce vzhledem k věku hráče a Hološko si zatím nechal čas na rozmyšlenou,“ informuje Pojezný.

Ostatní hráči by měli pokračovat dál. Roční smlouvu podepsal Michal Kadlec, otazník visí nad Petrem Reinberkem, který momentálně řeší svoji budoucnost. Přípravy v Uherském Hradišti absolvují také navrátilci z hostování ve druhé lize Filip Kubala, Emil Tischler a Tomáš Vasiljev.

„Pouze záložník David Machalík se pravděpodobně rovnou zapojí do přípravy s vybraným týmem z druhé ligy,“ uzavírá Pojezný.