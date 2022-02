„Pro nás je bod málo, ale remíza je asi nakonec spravedlivá,“ míní bývalý hráč Plzně nebo Sparty.

„V prvním poločase jsme byli lepší my, po změně stran zase o něco víc Pardubice, které do druhé půle vstoupily aktivněji a trošku nás zatlačily. Začaly to nakopávat na útočníka Pavla Černého. On ty balony dokáže udržet, a tím získávaly tlak, ale ke konci jsme i my měli možnosti vstřelit branku,“ míní.

Zase žádný gól, jenom bod. Slovácko v dohrávce remizovalo s Pardubicemi

Petržela stejně jako ostatní hráči Slovácka litoval hlavně zahozených šancí v úvodní části. „Pro nás je velká škoda, že se nám v prvním poločase nepodařilo proměnit nějakou šanci. Pokud bychom šli do vedení, zápas bychom zvládli vítězně,“ je přesvědčený.

Takto tým z Uherského Hradiště nezvítězil a neskóroval ani ve třetím jarním utkání nejvyšší soutěže a v tabulce zůstal pátý.

V klubu ale po dalším zaváhání žádné dusno nepanuje. „Když se nevyhrává, všichni jsme zachmuření, ale pozici máme pořád dobrou. K panice není důvod,“ myslí si Petržela.

„Samozřejmě všem nám chutná víc vítězství, než když se to sbírá po bodíku nebo se dokonce prohrává, ale je dobře, že jsme si proti Pardubicím vytvořili alespoň šance, dostali se do toho. Ale druhá věc je, že je to stejné, jako když žádnou příležitost nemáme. Prostě jsme gól zase nedali. Musíme se dál tlačit do vápna,“ přidává.

Jinak moc možností, jak změnit současnou střeleckou krizi nevidí. „Kdybychom to věděli, tak na tom určitě zapracujeme. Je to ale těžké. Každý nám to furt připomíná,“ povzdechl si.

Svědík po další ztrátě: Krize přijde na každého, ale mužstvu věřím. Co Kadlec?

Přitom v minulé sezoně a i na podzim Slovácko hrálo dobře, sázelo branky a protivníky ničilo, teď to však drhne.

„I když jsme ukázali, že góly dávat umíme, není to jednoduchá situace. Asi to chce víc v klidu v koncovce a soustředit se na každé zakončení, pak ty branky zase začneme dávat,“ věří.

„Doufáme, že se to brzy změní a začneme znovu vyhrávat. Určitě se chceme udržet ve skupině o titul,“ dodává.