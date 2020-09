Vedení si jeho práce cení. Před pár dny prodloužil s klubem smlouvu o další dva roky. Po třech ročnících, ve kterých se klub umístil na dvanácté pozici, posunul tým z Uherského Hradiště v loňské sezoně na devátou příčku. S rodilým Pardubičákem, hokejovým gólmanem a také milovníkem dostihů, jsme si povídali v reprezentační přestávce.

Co pro vás znamená být na Slovácku úspěšný?

Těžká otázka. Je to na dlouhé zamyšlení, takto to ze sebe hned nevypálím. Mohl bych nastřelit nějaké umístění v lize, ale není to jenom o umístění. Člověk je jako trenér za něco zodpovědný, reprezentujete nějaký region, kde se mísí víc měst – to je Slovácko. Úspěch je také o výchově hráčů, zabudování mladých do týmu, o prodeji odchovanců. Je víc věcí, které by se mohly hodnotit, co je vlastně úspěch.

Co se týká postavení v lize. Můžeme třeba mluvit o úspěchu dostat klub do pohárové Evropy?

Můžeme. Je ale potřeba vidět konkurenci ostatních týmů. Nedávno to řekl docela přesně Bob Pánik (trenér Zlína). „Musíme si uvědomit, že dostat solidního hráče na Moravu je strašně těžké.“ Věřte, že je to fakt složité. Hráči k nám prostě nechtějí chodit. Ví, že Liberec, Jablonec nebo Boleslav jsou od Prahy kousek a jsou to kluby, které hrají v tabulce většinou nahoře. Pak se jim nechce jezdit 400 km na Slovácko a ještě s tím, že nevědí, jestli tam budou hrát.

To se dá od hráčů docela pochopit …

No, já nechápu některé hráče, že zůstávají v klubech, ve kterých ví, že hrát nebudou. Když jsem byl hráč já, tak jsem chtěl hlavně hrát – utíkají vám nejlepší fotbalové roky. Když jsme se bavili o těch cílech a úspěších, tak jeden z nich by měl být ten, aby klub měl takové renomé, že si hráči řeknou. „To Slovácko hraje už třetí sezonu o šestou příčku. Jdu tam a uděláme poháry.“ Jenže ta nabídka musí být komplexní, jak sportovní, tak ekonomická. Roli hraje spoustu věcí a není to jenom sportovní stránka.

Hráči tedy ví, kolik dostanou peněz na Slovácku a kolik třeba v Boleslavi?

To je první věc, kterou si hráč zjišťuje. Na druhou stanu se jim nedivím, ani bych jim to nevyčítal. Taky jsem byl hráč a vím, jak to chodí. Všechno si mezi sebou řeknou, situaci mezi ligovými kluby mají dobře zmapovanou.

Trénoval jste v Ostravě, Mladé Boleslavi, Jihlavě. Jak se vám pracuje na Slovácku?

Cítím tady pro fotbal zapálení. V klubu se táhne za jeden provaz, je to tady takový domácký klub. Je tu rodinná atmosféra. Nepracuje tu hodně lidí, ale myslím, že všichni se snaží udělat maximum, aby to fungovalo.

Tady lidi mančaft opravdu povzbuzují

Spojení malý domácký klub trenéři rádi používají. Řekněte, jaký je třeba rozdíl mezi Mladou Boleslaví a Slováckem?

Hlavní rozdíl je ve fanouškovské základně, tady lidi mančaft opravdu povzbuzují. Když se řekne fanoušek, tak každý si pod tím představí jiný výraz. Fanoušek je ten, který tomu klubu opravdu fandí, ať je v dobré nebo ve zlé době. V Boleslavi byl fajn klub malý a na fotbal tam ani tolik lidí nechodilo. V tom je právě velký rozdíl, že tady se na fotbal sjedou lidi i z širokého okolí Hradiště.

Pozorujete také rozdíl v nátuře a chování lidí?

Určitě. Každý region je v něčem jiný, v něčem specifický. Ze Slovácka mám od samého začátku dobrý pocit. Jsem tady spokojený.

Domů to máte přes 300 kilometrů. Je to kaňka na spokojenosti?

Rodina je tady občas se mnou. Na druhou stranu si myslím, že je to zase dobrá změna prostředí, když člověk jede domů. K trenérům takový život patří a jsou na něj i zvyklý. Když potřebuji pracovat, tak jsem prostě tady.

Nedávno jste prodloužil ve Slovácku smlouvu o další dva roky. Jak moc jste se radil doma?

Mám vynikající paní, která fotbal sleduje. Od začátku jezdila na každý zápas. Chodila na Baník, na Boleslav, na Jihlavu. Když přišlo Slovácko s prodloužením smlouvy, tak to viděla stejně – jako můj dobrý krok.

Celá rodina poprvé na fotbale

Vynechal jste v manželčině sledování Slovácko. Chodí na ligu také v Uherském Hradišti?

Určitě. Proti Jablonci tam byly dokonce obě dvě děti. Poprvé tak byla na fotbale celá rodina.

Pokud dostane trenér dvě srovnatelné nabídky, rozhoduje blízkost domova?

Asi jsou situace, kde to může mít nějaký vliv, ale pokud chce trenér to povolání dělat, tak si myslím, že musí rozhodovat úplně jiné věci. A těch není málo. Člověk tím, že prošel tolik klubů, tak dneska ty priority – co chce vědět o týmu – má. Je poučený. Ví, jak se má ptát. Ví, jak klub přemýšlí, jak funguje a jestli to bude jeho parketa.

Zjišťoval jste si ty věci také o Slovácku?

Samozřejmě.

Zamlouvalo se vám všechno?

Víceméně asi jo. Potvrdilo se mi, že tady se nedělá fotbal v mnoha lidech. Vím, že je tady nějaký pan majitel, který fotbal podporuje. Klobouk dolů před ním, mám k němu obdiv. Jsou tady nějací lidi, kteří se klub dlouhodobě starají. Není jich moc, ale snaží se, aby klub fungoval a byl na té možné úrovni, co je.

Vzpomněl jste majitele klubu Zdeňka Zemka. Jak často s ním mluvíte?

Nemluvíme spolu často, ale když k tomu dojde, tak to má hlavu a patu. Myslím, že naposled to bylo před sezonou.

Chce po vás nějaké konkrétní cíle a umístění?

To bych nechtěl nijak specifikovat, jsou to interní záležitosti klubu. Ale můžu vám říct, že se s ním povídá příjemně.

Prošel jste víc klubů, máte za sebou různé hráčské vztahy. Může být trenér s hráčem velký kamarád?

Záleží na tom, jak jste nastavený jako člověk. Jak jste nastavený lidsky. Je to také o tom, jak si necháte hráče přijít blízko. Na druhou stranu u mě je potřeba říct, že potřebuji s hráči kontakt. Musím s nimi hodně mluvit. Když s nimi mluvím, tak o nich hodně vím a dává mi to takový ten obraz jejich komplexního vidění. Vím, jestli ho něco trápí nebo, jestli má nějaké problémy nebo starosti i mimo hřiště.

Na mladém hráči poznáte, když má novou babu

Takže víte, který hráč má třeba novou přítelkyni?

I na to se ptám. Musím se smát, ale na mladém hráči poznáte, když má novou babu. Poznáte to, protože má těžší nohy.

Může tedy být hráč s trenérem kamarád?

Mám spoustu hráčů, kteří jsou moji kamarádi, ale musí to mít nějaké hranice.

Tykají vám třeba někteří starší hráči?

Ne, nikde a nikdy. Musím říct, že to bylo jenom s hráči, kteří už skončili. Třeba s Milanem Barošem jsme si tykali.

Jak složité je vyčítat starším a zkušeným hráčům jejich hrubky? Teď myslím třeba udeření loktem soupeře od Milana Petržely, který oslabil mužstvo na tři zápasy.

Samozřejmě, že to není jednoduché. Zase musíte najít nějakou hranici. I sám Milan si uvědomil, že chyboval. Moje takové krédo je, i když to není moje krédo. Ono ve fotbale platí, že – důležitý je vždycky tým. Tady na Slovácko to platí dvojnásob. Když jedinec udělá takovou věc jako Milan, tak z toho týmu vypadne osobnost a je to znát. Já musím potom řešit zbytečné problémy. Z mého pohledu už je to pryč a už se k tomu nechci vracet. Nebylo to pro nikoho z nás příjemné.

Trenér má také zodpovědnost za výsledky, za sestavu, za kádr. Je hodně těžké oznámit některým hráčům, že s nimi nepočítáte?

Je to vždycky složité. Záleží na tom, jak je hráč vytížený. Jestli tady něco prožil, jestli je ze základní sestavy, jaké má k regionu vazby. Ty situace jsou vždycky trošku jiné, každopádně říct to hráči není lehké. Na druhou stranu jsem zastáncem přímé cesty. Ta cesta je přímá- to znamená, že to hráči řeknu na přímo, ale ty tóny a ta omáčka kolem toho je vždycky jiná.

Při prohře jsem jako žáček vzteky brečel

Když vás člověk pozoruje při zápase, tak působíte hodně impulzivním dojmem, ale už na tiskovce zápas hodnotíte poměrně v klidu. Jak byste se charakterizoval? Jste impulzivní povaha?

Souhlasím. Myslím, že v zápase mám se svou impulzivní povahou problém, ale už jsem se zklidnil. V zápase jsou momenty, které mě nenechají klidným a ještě mě víc vyhecují. Někdy si říkám, že v tom musím ještě ubrat. V tom se musím při koučování ještě učit a usměrnit. Jsem člověk, který fotbal dělá naplno a strašně nerad prohrávám. Měl jsem to i jako hráč, jako žáček jsem vzteky brečel, když jsem prohrál. Porážky nemám rád, jde to se mnou od mládí a promítá se to i do mého chování.

Rodina pozná, že Slovácko prohrálo?

Bohužel ano, ale mám tak skvělou paní, že ona už ví, co v té chvíli ano nebo ne. Musím říct, že rodina mě v posledních letech strašně pomáhá, ať už to jsou děti nebo manželka. Je to pro mě super vyčistění hlavy a odreagování.

Můžete prozradit něco o rodině?

Manželka Tereza, syn Filip, který bude mít 14. října pět let a dcerka Eliška, ta má rok a půl.

Takže školu ještě neřešíte?

Filip chodil do školky v Hrochově Týnci, kde bydlíme. Občas za mnou do Hradiště přijela manželka na zápas, nebo jsem si vzal Filípka sebou. Teď už tu mám byt, takže rodina přijede třeba na týden, pak zase na týden odjede domů. Je to lepší, ono tím, že se ještě narodila malá a každým momentem dělá nové pokroky, tak si uvědomíte, že vám spoustu věcí uniká.

Ve fotbale jsou hodně důležité mezilidské vtahy

V jednom rozhovoru jste řekl, že váš konec v Mladé Boleslavi jste nebral tragicky. Fotbal vás živý. Nemáte tedy obavu o to, že budete někdy bez angažmá?

Nějaké obavy můžou být. Doba je strašně složitá, trenérů se vychovává hodně, klubů je málo. Ve fotbale je to o důvěře, o známostech, o kontaktech. O tom, jak přesvědčíte lidi, a ty přesvědčíte jedině prací. Víme, že existují nějaké jiné věci. Teď narážím na známosti, ale stejně vám někdo musí podat pomocnou ruku. Pak je to také o tom, kdo vám ji podá a jak ji uchopíte. Ve fotbale jsou hodně důležité mezilidské vztahy.

Třeba to, že vás nelogicky odvolali z ostravského Baníku, který byl na pátém místě …

Byl jsem tehdy strašně zklamaný. Nijak jsem ten krok nekomentoval, ale postupem času jsem dostal za pravdu. Člověk s tím kádrem udělal maximu.

Téměř každý trenér má po fotbale ještě něco, čím se odreaguje. Co je pro Martina Svědíka nejlepší relax?

Jak už jsem řekl tak rodina, dostihy a také chodím chytat hokej.

Hokej chytáte závodně?

Ne ne, závodně ne. Scházíme se v Pardubicích, taková dobrá parta, někteří hráli hokej závodně, někteří jenom rekreačně.

Na dostizích si vyčistím hlavu

Pocházíte z Pardubic, takže na dostihy asi do Pardubic?

Není to pravidlo, jezdíme i do Chuchle, do Lysé nad Labem. Když mám čas, a vím, že jsou někde dostihy, tak se tam snažíme vypravit celá rodina. V dostihovém prostředí mám spoustu přátel. Je to pro mě úplně něco jiného, jako fotbal. Dokonale si vyčistím hlavu. Velká pardubická je svátek. Když tam třeba přijdete už ráno, obyčejně chodím už kolem půl osmé, tak je tam úžasná atmosféra. Vůně svařáku, prohlídka koní, je to prostě něco úžasné. Každému doporučuji – jednou za život by se měl každý přijet na Velkou pardubickou přijet podívat.

Máte jízdu na koni vyzkoušenou i v praxi? Jezdil jste někdy na koni?

Ne, nejezdil, ale podle toho, jaké mám nohy, tak bych byl asi dobrý žokej (směje se). Mám prostě ke koním vřelý vztah. Obdivuji pana Váňu, ale i další trenéry, některé znám dokonce osobně.

Mužstvo má pod vaše vedení dobré výsledky. Jste úspěšný trenér. Poznávají vás lidi na Slovácku? Chtějí s vámi řešit fotbal?

Samozřejmě. Stalo se mi, že jdete na hotel a zastaví vás pán, který se chce o fotbale bavit. To je docela v pohodě, ale mám rád svůj klid, stejně o fotbale pořád přemýšlím o fotbale. Abych odpověděl na vaši otázku. Lidi mě houfně nepoznávají, ani já to nijak nevyhledávám.