Věří, že se tým z Uherského Hradiště s nepříjemností bez problémů vypořádá a domů na Moravu přiveze vytoužený postup do základní skupiny evropské soutěže.

„Nějaká komplikace to samozřejmě je, ale pořád do zápasu zbývá hodně času. Není to nic nestandardního. Fenerbahce taky trénovalo doma a do Česka přiletělo až na zápas. Musíme se s tím poprat,“ říká kapitán Slovácka.

Ještě v devatenáct hodin přesné informace o odletu neměl, i přesto zůstával optimisticky naladěný, v dobré náladě.

„Snad se tam ještě dnes přesuneme, na hotelu se normálně vyspíme a ve čtvrtek bude klasický zápasový den,“ věří.

Celek z Uherského Hradiště strávil celou středu v Brně.

Vítěz MOL Cupu se ubytoval v hotelu u Výstaviště, předzápasový hodinový trénink absolvoval na hřišti Moravské Slavie. „Bylo to normální. Dali jsme si také lehký běd a večeři,“ prozradil Kadlec.

Konec peripetií a čekání. Slovácko odletělo z Brna do Stockholmu na zápas roku

Do Friends Areny, kde se duel 4. předkola Konferenční ligy hraje, se Moravané dostanou až před samotným utkáním, sedmatřicetiletý stoper to jako problém nevnímá.

„Možná je to i lepší, že stadion a atmosféru na něm zažijeme až ve čtvrtek. Tráva sice není všude stejná, ale je zelená. Já jsem tam už byl s národním týmem, takže vím, že stadion je nádherný. Chytřejší ale samozřejmě budeme až po zápase. Musíme to prostě vzít tak, jak to je, a udělat z toho naši výhodu,“ uvedl.

Ani AIK není v komfortní situaci. Musí dohánět tříbrankovou ztrátu, navíc má nového trenéra.

Vedení nejpopulárnějšího švédského klubu totiž po porážce na Slovácku odvolalo kouče Bartosze Grzelaka, kterého nahradil jeho asistent a kouč juniorky Henok Goitom.

„Vím, že o víkendu vyhráli, ale mně osobně je jedno, co se děje v jejich klubu. Sám se soustředím na náš výkon, na náš mančaft. Důležité bude, co předvedeme my,“ ví dobře bývalý obránce Sparty, Leverkusenu nebo Fenerbahce.

Kadlec předpokládá, že švédský mistr se pokusí protivníka v úvodu střetnutí dostat pod tlak, rychle jít do vedení.

„Sami jsme to zažili doma proti Fenerbahce. Víme, co chtějí hrát,“ říká.

„Taky jsme na ně chtěli vletěl, dát co nejrychleji gól. Teď se o to samé pokusí AIK, ale my jim to budeme chtít zkomplikovat, narušit jim plány, aby konečný výsledek byl takový, abychom po utkání mohli slavit postup do skupiny,“ prohlásil Kadlec.

Moravané si proti AIK Stockholm vytvořili vynikající výchozí pozici, první duel s přehledem ovládli 3:0. „I když nám tento výsledek nahrává do karet, nechceme hrát nějakého zaňdoura. Uděláme všechno proto abychom postoupili,“ slibuje.