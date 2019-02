Proti sestupem ohrožené Karviné se domácí kapitán trefil dvakrát z penalty. Pokaždé poslal karvinského brankáře na opačnou stranu. „Dvakrát mě poslal na párek a bylo vymalováno,“ suše ohodnotil obě penalty brankář Berkovec.

Stává se z vás penaltový specialista?

Tak nevím, jestli specialista. Nějak bych to nepřeceňoval, specialista bych neřekl.



Byl jste připravený i na druhou penaltu?

V poločase jsme si řekli, že by na druhou šel Mára (Marek Havlík), ale nakonec jsem si balon vzal sám.

Jak jste u těch penalt přemýšlel? Obě šly po zemi, tak jste to chtěl?

Snažil jsem se mít chladnou a čistou hlavu. Snažil jsem se uklidnit a nevnímat okolí.

Byl druhá penalta těžší jako ta první?

Poprvé v životě jsem to takhle zažil v zápase, těžko hodnotit. Bylo to za stavu 1:0, asi by bylo horší kopat druhou penaltu, pokud bychom nevedli. Musel jsem se víc hlídat a víc se na to soustředit.

V první půlce vás vychytal Borkovec. Souhlasíte?

Hodně jsme ho trefovali, pokud bychom umístili míče k tyči, tak neměl šanci. Na druhou stranu musím přiznat, že fakt zachytal. Měl hodně reflexivních zákroků – trápil nás.

Překvapilo vás, kolik jste vypracovali příležitostí?

Měli jsme spoustu šancí, měli jsme vyhrát větším rozdílem. Takto jsme museli být pořád stoprocentně v pozoru. Ty šance musíme proměňovat.

Proti Zlínu jste nevystřelili na branku. Byli jste i z tohoto pohledu tlačeni do věští aktivity ve vápně soupeře?

Nějak to vyplynulo ze situace, prostě jsem se snažili hrát přímočaře k bráně a všechno tlačit do brány. Proti Karviné bylo toho prostoru kolem vápna víc. Snažili jsem se i víc zakončovat, ale naše efektivita je hodně malá.

Pod trenérem Svědíkem se vám daří. Dokážete vysvětlit tu proměnu?

Řekl bych , že je to tvrdou prací a dodržováním taktiky. V tom je realizační tým neústupný a my to musíme plnit. Všichni musíme vědět, co máme hrát. Kdo to neplní, tak nehraje – v tomhle je to gró.

Máte stejné úkoly pod trenérem Svědíkem jako pod bývalým trenérem Kordulou?

Ta moje pozice je pořád stejná – defenzivní záložník. Je to spíš o celém týmu. Každý má svoje úkoly a musí to vnímat jako mužstvo. Musíme úkoly plnit jako tým.

Věříte, že už máte našlápnuto do prostřední skupiny?

Už jsem to říkal v týdnu, první zápasy neukáží celý půlrok, máme tři body a jedeme dál.

Na tabulku se nedívám, vždycky se to nějak doslechnu. Je to o tvrdé práci. V Olomouci jsme trošku polevili a hned se to projevilo na výsledku. Musíme každý zápas dřít, dřít a plnit si co máme. Ono se nám to vrátí.