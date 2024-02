V kariéře toho zažil tolik, že se mu před derby jen těžko rozklepou kolena. Kapitán Slovácka Michal Kadlec, jehož start v nedělním utkání je ale kvůli zranění ohrožen, si však uvědomuje důležitost střetnutí se sousedním Zlínem.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec při utkání s Pardubicemi. | Foto: Deník/Libor Kopl

Celek z Uherského Hradiště po úvodním jarním nezdaru s Pardubicemi potřebuje nutně zabrat, na půdě krajského rivala se chytnout a odrazit se k lepším výsledkům.

„Vím, že derby je vždycky specifické, největší zápas na jižní a východní Moravě. Poslední utkání se Zlínem jsme zvládali. Snad to teď bude stejné a odvezeme si domů všechny body,“ přeje si zkušený devětatřicetiletý obránce.

Fanoušci v regionu nedělním duelem žijí.

Příznivci ze Slovácka se chystají do Baťova města. Spousta z nich vyrazí na derby vlakem, užijí si nejkratší výjezd v sezoně.

„Hráči, trenéři i lidé z vedení se mezi sebou dobře znají, stejné je to i u fanoušků. Vím, že lidé v práci se mezi sebou štengrují. Bude to zase vyhecované. Našim příznivcům chceme udělat radost, aby měli třeba v zaměstnání navrch,“ uvedl Kadlec.

Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

I když jsou hosté ze Slovácka favoritem, nebudou to mít na horké půdě rivala v žádném případě jednoduché.

Uprostřed týdne ve Zlíně narazila i Slavia, stejně může dopadnout i Svědíkův tým.

„Zlín se pod trenérem Červenkou hodně zvedl. Je kompaktní, nedostává tolik branek, což potvrdil i v posledním zápase. Velkou roli může hrát i terén. Z tohoto pohledu to nebude jednoduché. Spíš to bude boj, jako každé jiné derby. Snad to zvládneme a vyhrajeme,“ přeje si.

Zatímco Slovácko sází hlavně na zkušenost, soupeř nyní dává šanci odchovancům, mladším hráčům.

I když Tkáč je dlouhodobě zraněný, pravidelně nastupují Slončík s Bužkem, vzadu hrají Cedidla s Kolářem.

„Nebezpeční jsou nejen mladší hráči, ale i ti noví. Třeba Ikugar dal Slavii gól. V televizi vypadal vysoký, soubojový. Musíme si na něj dát pozor. Nebezpečný je také Vukadinović, který je rychlý, má zkušenosti. Zlín ale sází spíše na týmovém pojetí, dobrou defenzivu. Pokud chceme uspět, musíme předvést náš nejlepší výkon a doufat, že budeme lepší,“ pronesl.

Přípravný fotbal: Hluk nasázel Ořechovu jedenáct branek, exceloval Dohnal

Fotbalisté Slovácka se chtějí fanouškům revanšovat za úvodní porážku s Pardubicemi.

Čtvrtý tým FORTUNA:LIGY doma při jarní premiéře padl 1:2, když druhý gól inkasoval až v nastaveném čase. Krátce po tom, co srovnal na 1:1.

„Po bitvě je každý generál. Zápas rozhodovaly detaily. My jsme to bohužel nezvládli. Přitom jsme měli šance na to, abychom ještě výsledek vyrovnali,“ ví dobře.

„Fotbal je ale ošidný, hlavní je výsledek a efektivita byla tentokrát na straně soupeře,“ přidává bývalý reprezentant.

Kadlec a spol. se už ale ve smolné porážce nepitvají, pečlivě se chystají na víkendový duel.

„Porážku jsme si zanalyzovali, rozebrali. Doufám, že se poučíme z chyb a budeme hrát lépe. Hlavně výsledek musí být jiný,“ dodává.