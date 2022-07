„V Evropě dnes není slabého soupeře, dřinou na tréninku a týmovým výkonem se dá hodně dosáhnout. Dnes rozhodují detaily, my jsme ty detaily měli v přípravě výborné. Nemáme sice takový finanční budget jako třeba Fenerbahce Istanbul, ale na hřišti to s nimi vidím padesát na padesát.“

Svěřenci trenéra Martina Svědíka odehrají v evropských pohárech minimálně čtyři zápasy. Michal Kadlec si přeje, aby se mančaft probojoval do skupiny.

„To je náš cíl. Chceme hrát ve skupině Evropské nebo minimálně konferenční ligy. Uděláme všechno pro to, abychom zopakovali nebo předčili uplynulou sezonu. Věřím každému v kádru Slovácka,“ tvrdí kapitán týmu, pro kterého by bylo velké zklamání, pokud by toho tým nedosáhl.

„Zklamání jsme si užili už v minulém roce. S Plovdivem jsme byli spíš favorit, teď je v roli favorita soupeř. Pokud se nám nepodaří přejít přes první kolo, tak máme další dva zápasy na to, abychom to zlomili. Samozřejmě, že chceme postoupit. Pomohlo by to finančně i klubu, když vypadneš, tak je to vždycky zklamání.“

Solar Global? Je to vzpruha – klub by se mohl posunout na jinou úroveň

Ještě před pohárem čeká na Slovácko ligový nováček - Zbrojovka Brno. Hrát se bude v sobotu na brněnském stadionu. Nehrozí, že budou mít fotbalisté Slovácka v hlavě už pohárový duel a Zbrojovka bude na vedlejší koleji?

„To určitě ne. Trenér Martin Svědík a všichni kolem týmu to nedovolí a na první ligový zápas nás dokonale připraví. Myslím, že ani hráči si to nedovolí. Všichni už se na Brno po tvrdé přípravě těšíme.“

Slovácku chybí útočník číslo jedna. Zklamaný Svědík by ještě uvítal dvě posily

Nejlepší střelec uplynulé sezony Václav Jurečka už u dalších duelů nebude. Jak se s jeho s odchodem vyrovná tým kolem Michala Kadlece?

„Je pravda, že s Vencou Jurečkou odešlo hodně gólů. Na druhé straně, když přišel Venca, tak byl u nás dlouho zraněný. V Opavě také nehrával, góly začal střílet až na Slovácku. Věřím, že kluci, kteří k nám přišli, třeba Patrik Brandner nebo Libor Kozák můžou mít podobný osud. Parta je přijala, zápisné máme za sebou, a jak tvrdí trenér, můžou střelecky vyletět.“

Před začátkem sezony vstoupil do klubu nový partner. Poloviční podíl v klubu získala skupina Solar Global Vítězslava Skopala. Je to pro hráče v kabině téma?

„Jistě, je to pro nás také nový impulz. Víme, že je to silná skupina, mají peníze – vidím to pozitivně. Pro klub je takový patriot důležitý. Pan Skopal má ke klubu vztah, bydlí tady. Je to vzpruha s tím, že by se klub mohl posunout na jinou úroveň, a tím nemyslím jenom výkony,“ říká na závěr Michal Kadlec.