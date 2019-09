Kapitán Slovácka nakonec zápas zhodnotil podobně. „Zradila nás finální fáze. V zápase scházel centr nebo přesná přihrávka na gólovku,“ okomentoval objektivně duel defenzivní záložník.

Prohrávali jste, v závěru poločasu vyrovnal Šašinka. Při troše štěstí mohl na konci zápasu vstřelit Hofmann vítěznou branku. Mrzí další remíza?

Jednoznačně to beru to jako další ztrátu. Za celý zápas jsme měli nějakou územní převahu, ale že bychom si vypracovali víc gólových šancí, tak to se říct nedá. Spíš to bylo o tom, že jsme měli balon víc na kopačkách. Myslím, že jsme chtěli jít víc za gólem.

Ale moc šancí jste neměli….

Když si mám vybavit naše šance, tak tam byla v závěru hlavička Hofiho (Hofmanna), jinak bohužel nic.

Nescházelo vám víc přímočarosti do vápna?

Bylo to asi dáno vývojem zápasu. Prohrávali jsme a Teplice mají výborné zahuštění. Špatně se do jejich šestnáctky dostávalo. Zradila nás finální fáze. Scházel centr nebo přesná přihrávka na gólovku.

Teplice daly branku vlastně z jejich první vážnější příležitosti. Byl to pro vás velký šok?

Je to tak. Byla to jejich první šance a hned gól. Byla to rána, ale potom bylo důležité, že jsme hráli tak, jak chtěl trenér. To znamená, cpát balony do vápna. Naštěstí se nám ještě do poločasu podařilo vyrovnat. Ve druhé půlce už by to bylo horší. Teplice by asi zvolily jinou taktiku.

Nechtěli jste na ně ke konci zápasu ještě víc přitlačit?

Chtěli jsme na ně vletět hlavně na začátku zápasu.

Teplice ve středu dohrávaly odložený zápas. Byla na nich vidět únava?

Abych řekl pravdu, tak ne. Byli dobře připraveni.

Ofenzivu soupeře posílil Jakub Řezníček, jak moc byl nebezpečný?

Jejich útočné duo Mareš - Řezníček, to je spousta zkušeností. Za mě jsou to páni fotbalisté a jsou velice nepříjemní.