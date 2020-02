Kapitán Slovácka Vlastimil Daníček, který se už tradičně zpovídal novinářům na předsezónní tiskovce, by bral současné postavení v tabulce všemi deseti.

„Jestli to vyjde do šestého místa, tak to bude pro klub velký úspěch,“ povídá odchovanec, aktuálně, šestého týmu FORTUNA:LIGY.

Do jarních odvet jdete z šestého místa. Počítáte s tím, že si na vás dají soupeři větší pozor?

Pokud se chceme prezentovat, tak jako na podzim, tak se dá počítat s tím, že se na nás budou kluby asi víc chystat. Na druhou stranu práci trenéra Svědíka už znají. Už ví, co mají od nás čekat. Takže těžko říct, jestli se budou na nás ještě víc chystat.

Jaké máte před jarem ambice? Kde byste rád viděl Slovácko na konci sezony?

Jsme tlačeni uspět v každém zápase, je to i naše přání. Od toho se bude odvíjet postavení v tabulce. Už se budu opakovat po realizačním týmu. Chceme na jaře posbírat, co nejvíc bodů. Jestli to vyjde do šestého místa, tak to bude pro klub velký úspěch.

Klub je po podzimu na nejlepším umístění od postupu do ligy. Vedete tým jako kapitán, nebylo by pro vás zklamání, pokud byste se neudrželi v první šestce?

Máme to nějak rozehrané, jsme v polovině ligy. Zklamání by to asi bylo, ale ostatní týmy také posilovaly, někde se měnili trenéři. Je to hodně ošidné.

Už jste zažil ve Slovácku situaci, že nemáte po podzimu problémy se záchranou?

To asi ne.

Nebude vám scházet ten stres o každý bod?

Ten stres tam bude vždycky. Je ale pravda, že ten stres o toho padáka je jiný.

Do týmu přišli Zahustel, Jurečka, Kliment, všechno jsou to zkušení hráči. Je cítit větší konkurence?

Posty jsou zdvojené, to svědčí tomu, že se trénuje ještě ve větší intenzitě. Nároky od trenérů jsou ještě větší, než byly. Už jsme si na nějaký jejich styl zvykli, ale nabalují na nás další věci. Konkurence je zdravá a snad nám to prospěje.

Jak jste přivítali nové posily? Máte nějaký rituál?

Začíná to tradičně, posila vyběhne na první zápas s kapitánskou páskou, pokud dá ještě gól, tak něco přispěje do kasy. Potom to máme ve Slovácku tak, že nám musí nováček zazpívat.

Prozradíte, co se v kabině zpívá?

Zatím ještě nezpívali, až budeme později na společné večeři, tak určitě něco zazpívají.

První zápas hrajete s Baníkem, který má nového trenéra. Jak vnímáte jarní start?

S Baníkem je vždycky super atmosféra, skvělá divácká kulisa. Doufám, že vyjde počasí, přijde hodně lidí. My se předvedeme dobrým fotbalem a věřím, že také výsledkově nám zápasy vyjde – to je to hlavní.

Pojďme ještě k přípravě. Byli jste dvakrát soustředění, většinou jste se připravovali na přírodní trávě. Bral jste to jako velkou výhodu?

To bylo velkém pozitivum. Jsem rád, že jsme mohli přípravu absolvovat relativně v teple a na přírodní trávě.

Na druhou jste byli dvakrát pryč. Nebyl tam stesk po domově?

Tak je pravda. Všechno má svoje plusy a mínusy. Na druhém soustředění jsme byli dokonce dvanáct dnů, potom se po rodině stýská. Kluci, kteří mají malé děti, to nesou hůř. Bohužel, to k zimní přípravě také patří.

Vy jste neabsolvoval celou zimní přípravu. Co přesně se vám přihodilo?

V zápase s Rijekou jsem se srazil s protihráčem, byl to náraz koleno na koleno. Na pár dnů jsem z přípravy vypadl, nebylo to moc příjemné, ale taková byla realita. Je to škoda, že jsem neodehrál v přípravě víc zápasů.

Hellebrand odešel do Slavie, zájem byl o gólmana Trmala, co zájem o kapitána Slovácka?

Zájem o kapitána? Tak ke mně se nic nedoneslo. Nedávno jsem prodloužil v klubu smlouvu na tři a půl roku.

Jste ve Slovácku spokojený?

Jsem. Je to klub, který mě vychoval a který mám v srdci.