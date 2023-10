Michal Kadlec přišel mezi novináře hodnotit dvoubrankovou porážku na Slavii. Kapitán Slovácka věřil až do závěru v bodový zisk.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec (v bílém dresu) při derby proti sousednímu Zlínu. | Foto: 1. FC Slovácko

„Myslím si, že za bojovnost jsme si ten bod zasloužili. Až na jednu situaci neměli domácí v první půlce nic. My jsme hrozili z brejků, ale měli jsme i trošku smůlu. To, co jsme chtěli, nám v prvním poločase vyšlo na jedničky. Domácí byli po první půlce nervózní, škoda, že jsme toho nevyužili,“ okomentoval první dějství Michal Kadlec a pokračoval v hodnocení.

„Zápas se mi nehodnotí jednoduše. Slavia byla lepší na balonu, což jsme čekali. Šlo vidět, že jsme se nehrnuli do nějakého vyššího presinku. Spíš jsme čekali na půlce. Byl to náš taktický cíl – takhle jsme to zvolili. Šli jsem do zápasu s tím, že nechceme inkasovat.“

Zkraje druhého dějství vystřelil Chytil z úhlu do rukavic připraveného Fryštáka. Slavia Slovácko mačkala, větší příležitost si však nedokázala vypracovat. Dvanáct minut před koncem se přece jen dočkala rozhodující branky.

Kapitán Slovácka Kadlec odvrátil míč před dotírajícím Jurečkou pouze k Juráskovi, který přízemní ranou k tyči zařídil svému týmu plný bodový zisk.

„Škoda, že jsme dostali gól dvanáct minut před koncem. Jurečka mě zatáhne, být to naopak, pískala by se penalta. Bohužel, momentálně si za to si nic nekoupíme, mohlo to skončit o branku,“ myslí si Kadlec.

Cítil Michal Kadlec křivdu po neodpískaném faulu po střetu s Jurečkou?

Tak křivdu?! Beru to s nadsázkou. Některé situace jsou pískané, některé ne. Když jdete za rozhodčím, tak sám neví, je pod tlakem. Je složité se k tomu vyjadřovat. Chápu, že domácí je tady Slavie. Rozhodčí rozhodli, jak rozhodli. Škoda ztráty, mančaft makal, kluci se vydali, mohli jsme si ze Slavie odvést bod,“ mínil Kadlec, který dostal na Slavii čtvrtou žlutou kartu.

„Myslím, že to byla teprve třetí. Uvidíme, objevují se různé informace. Za mě to byla třetí. Vypadalo to hůř, než to bylo. Byl to klasický koňar. Určitě nejsem zákeřný hráč, někdy dostanete žlutou, aniž byste chtěli,“ řekl na závěr kapitán Slovácka.