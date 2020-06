Pokutový kop poslal s přehledem na opačnou stranu, na kterou se vrhl karvinský gólman Bolek.

„Sám jsem do poslední chvíle nevěděl, na kterou stranu balon kopnu,“ prozradil kapitán Slovácka.

Do vedení jste šli už po čtyřech minutách hry. Jak moc vám rychlá branka pomohla?|

Jasně, mohli jsme se uklidnit a plnit to, co jsme si řekli před utkáním. Měli jsme za úkol hrát v obraně trochu jednodušeji. Souhra nebyla moc nacvičená, měli jsme s Pepou Divíškem jeden trénink. Bylo hlavně důležité neinkasovat do poločasu, tak jako v Liberci. Naštěstí jsme to zvládli a branku nedostali.

Nastoupili jste takřka kompletně nová obrana. Neměl jste z toho obavy?

Šli jsme do utkání s pokorou. Šli jsem do toho, že ho musíme zvládnout jako tým. Semklo nás to, plnili jsme taktické pokyny – to se nám vyplatilo.

Byly tam z vašeho pohledu nějaké rezervy?|

Co si vybavuji, tak dvě tři situace, ve kterým jsme měli větší díru, než bylo záhodno, tam byly. Myslím, že jedna z nich byla, když si karvinský hráč v závěru zaběhl za obranu, ale tu akci už do konce nedotáhl. Z tohoto pohledu jsme zápas zvládli slušně.

Už v Liberci se rýsovalo, že bude se složením obrany problém. Cítil jste, že nastoupíte na postu stopera?

Bavili jsme se na toto téma s trenérem. Byl jsem na to připravený, věděl jsem, že tato alternativa může nastat.

Udrželi jste vzadu nulu, nastoupíte ve stejném složení i v příštím zápase?

Tak to je otázka na trenéra.

Znovu jste v první šestce. Je to povzbuzení i do dalších zápasů?

Víme, že do pauzy jsme to měli docela slušně rozehrané a měli jsme nějaký cíl, za kterým si jdeme. Po té výhře, to bude i psychicky lepší. Jak jdou zápasy v rychlém sledu, jsou tři body vzpruhou. Šesté místo je odměna za práci, kterou děláme.

Na penaltu jste byl určený? Věděl jste, kam ji kopnete?

Tak určený.. Vzal jsem si balon a kopl to. Sám do poslední chvíle nevím, kam to pošlu. (úsměv)

Poprvé vás přes plot povzbuzovali vaši fanoušci. Slyšel jste je?

Jasně, ta atmosféra byla jiná jako se Sigmou. Běžel jsem k našim fanouškům už po penaltě. Pro nás to bylo velké povzbuzení, i ta děkovačka přes plot, bylo to super. Je to krásná vazba mezi fanoušky a hráči.