Po domluvě s trenérem Svědíkem ještě zůstal na tribuně, v mrazivém počasí nohu pošetřil, ale v sobotu proti Příbrami už by měl nastoupit v základní sestavě a vést hostující mužstvo s kapitánskou páskou na ruce. „Věřím, že mě trenér nominuje,“ přeje si devětadvacetiletý fotbalista.

Daníček už je dva týdny v plném tréninku, návratu na ligové trávníky už se nemůže dočkat. I když kvůli sérii bez bez porážky na tribuně až tolik netrpěl. „Pocity byly příjemné, dál se vezeme na vítězné a bodové vlně, dobře se na to dívá,“ říká s úsměvem.

Zároveň je rád, že trhlinka v lýtku, kterou si přivodil hned v úvodu domácího zápasu s Karvinou po souboji s Papadopulosem, už se zahojila a ve zbytku sezony může pomoct týmu na hřišti. „Tehdy jsem dohrával s tím, že to je jenom koňar, ale následné vyšetření ukázalo, že tam mám trhlinu, takže mohu být rád, že se při utkání nezvětšila do extrémních rozměrů,“ oddechl si.

I tak se poslední měsíc kurýroval, dával do pořádku. Comeback zřejmě ohlásí v sobotu, proti Příbrami už chce hrát.

Na podzim se proti Středočechům blýskl dvěma góly, které Slovácku pomohly k nejvyšší výhře sezony 5:1. Nyní na branky nemyslí. „Bylo by to super, já bych byl za to hrozně rád, ale bude mi stačit, když tam vyhrajeme,“ uvedl.

Moravané předposlední tým FORTUNA:LIGY nepodceňují. Dobře viděli, jak Horváthova družina obrala Slavii, z poslední akce vydřela divokou remízu 3:3. „Příbram ukázala, že se po herní stránce posouvá, určitě má svoji sílu. Pro nás je to zdvižený prst, musíme tam jet s pokorou. Dát současné Slavii tři góly, je taky umění,“ míní.

Středočeši ale hlavně sází na defenzivu. V útoku jim to příliš nejde, v devatenácti duelech skórovali jen patnáctkrát, méně branek vstřelila pouze poslední Opava. „Příbram má výbornou obranu, většinou hraje na pět lidí. Dobře zahuštěný střed hřiště, takže nebude lehké dostat se do šancí. Záležet bude hlavně na tom, jak s příležitostmi naložíme,“ myslí si. „My chceme hrát útočný a agresivní fotbal. Pomoct by nám měl vstřelený gól,“ dodává.

Příbramští půjdou do další prvoligové bitvy s vědomím, že dva zápasy neprohráli. Poté, co překvapivě získali doma bod s vedoucí Slavií Praha (3:3), skončil smírem i jejich poslední – ryze záchranářský - souboj v Opavě, tentokrát bez branek. „Chtěli jsme tam vyhrát, získat tři body, odpoutat se od Opavy a trochu se uklidnit. To se nám bohužel nepovedlo. Byli jsme malinko horší týmem a na tři body jsme asi neměli,“ přiznal brankář Ondřej Kočí.

Právě on byl hlavním hrdinou duelu a strůjcem alespoň bodového úspěchu Středočeců, protože v průběhu utkání zneškodnil několik velkých šancí Slezanů. „Nejvíce mi zatrnulo, když měla Opava přímý kop zhruba metr za vápnem, paradoxně z toho pak nebyla žádná střela na bránu. Jinak byly určitě nepříjemné i závary na konci utkání. Kluci mi ale v tomto směru velmi pomohli. Skákali do střel, byli obětaví, přesně tak, jak to má být,“ ocenil Kočí své spoluhráče. „Když už něco prošlo, tak jsem to chytil. Jsme rádi za nulu vzadu a bod bereme,“ doplnil.

Zároveň si ale všichni u Litavky uvědomují, že situace není pořád růžová. Mužstvo je v tabulce na sedmnácté příčce a na nesestupovou patnáctou pozici ztrácí momentálně dva body. Přestože do konce soutěže zbývá ještě dlouhých patnáct kol, body je potřeba pravidelně sbírat i nadále. „Doufám, že do zbytku sezony vstoupíme vítězně. Už je to potřeba, aby nám to pak neuteklo. Honit to na konci, to není nic příjemného. Hlavně domácí zápasy musíme zvládat. Pak můžeme pomýšlet nad tím, že se, jak říká trenér Pavel Horváth, dostaneme z červených čísel,“ prohlásil v klubovém podcastu zkušený záložník Tomáš Pilík.

Teď ovšem stojí v cestě Slovácko! Tým, který letos válí a útočí na evropské poháry – momentálně je v tabulce čtvrtý. Zároveň je to soupeř, proti němuž Příbram bodovala naposledy téměř před šesti lety. V březnu roku 2015, kdy po brance Romana Bednáře zvítězila doma 1:0. Od té doby prohrála deset vzájemných střetnutí za sebou. Při dosud posledním měření sil, které se odehrálo 14. listopadu minulého roku v rámci dohrávky 4. kola probíhajícího ročníku, navíc schytala nepříjemným debakl 5:1.

FORTUNA:LIGA, 20. kolo -

1. FK Příbram (17.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota ve 14.00, stadion Na Litavce

Rozhodčí: Berka - Kubr, Novák (Szikszay) | VAR: Ginzel | AVAR: Ratajová

Ligová bilance: 9-6-21

Poslední zápas: 1:5 (58. z penalty a 76. Daníček, 37. Hofmann, 63. Sadílek, 88. Cicilia z penalty – 64. Pilí z penalty, 14. listopadu 2020)

Pravděpodobné sestavy: Příbram: Kočí – Kvída, Tregler, Vilotić – Laňka, Hájek, Lalkovič, Nový, Cmiljanović – Voltr, Zorvan. Trenér: Horváth.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Navrátil – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:2

