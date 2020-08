„Předčit loňský výsledek by bylo pěkné. Osobní cíle si nedávám žádné. Chtěl bych v novém ročníku hlavně týmový úspěch,“ přeje si 29letý odchovanec Slovácka před zítřejším ligovým startem.

Přípravu na novou sezonu jste zahájili jako první ligový tým. Byla to z vašeho pohledu výhoda?

Takto to zvolili trenéři, měli svůj tréninkový plán. Nerad bych to hodnotil, ale odehráli jsme víc utkání, tak snad jsme se dobře připravili.

První zápasy v přípravě byly vydařené, dokonce jste porazili bratislavský Slovan. Na herním soustředění jste poslední dva zápasy prohráli. Co se dá z toho vyvozovat?

Na soustředění jsme měli dvoufázové tréninky, do zápasů jsme šli z plné přípravy, tak se to možná projevilo i na výsledcích. Další věc je, že Maribor měl naše utkání jako generálku na ligu. Je nutné přiznat, že tam byl rozdíl v pohybu. Jak se říká, když nejde hlava, tak nejdou ani nohy. Pro nás to bylo náročnější, v tom, že jsme byli víc unavení.

Jakou osobně dáváte váhu k výsledkům v přípravě?

Výsledky z příprav mají určitě svoji váhu. Ukážou se tam naše chyby, taktické nebo individuální. Přípravný zápas vám ukáže dobré i špatné věci, které musíme brát jako poučení do ligy. Osobně beru přípravné zápasy jako hodně důležité.

Do týmu přišli čtyři noví hráči. Gólman Bajza, Tomič, Cicilia a ruský útočník Melekestsev. Jak do týmu zapadli?

Tak předně musím říct, že ruského útočníka jsem ještě neviděl (rozhovor vznikl v úterý – pozn. red). Ostatní kluci, zapadli hodně rychle a ukazují i svoji kvalitu na hřišti. Míša Tomič je po operaci a některé tréninky má individuální. Nějakou dobu jsme spolu strávili na soustředění a s nikým nebyl sebemenší problém.

Také přišel nový asistent Josef Mucha. Už jste si zvykli?

Je to fotbalový odborník a zkušený trenér. Pro nás je to zase nějaký nový impuls a další pohled na naši hru. V tom vidím jeho přínos.

Víte, že má velmi úspěšnou dceru Karolínu, která byla vloni dokonce na 21. místě světového tenisového žebříčku. Už jste si domluvili lekce?

To zatím ne, možná časem. (směje se)

Mluvili jsme o posílení kádru, na druhou stranu odešli ze základního kádru Zajíc a Juroška. Jaká bude síla Slovácka v novém ligovém ročníku?

Ve fotbalovém životě to tak chodí, někdo odejde a někdo zase přijde. Pro nás je důležité, aby se noví hráči s námi co nejrychleji sehráli a dostali do našeho stylu, který chceme praktikovat. Jestli nahradí nebo i předčí kluky, co tady byli, tak to ukáže až čas.

Bral byste tedy na konci nového ročníku loňské deváté místo?

Naše cíle by měli být rok od roku vyšší. Předčit loňský výsledek a skončit v horní polovině tabulky by bylo pěkné.

Pojďme k prvnímu zápasu. Zítra hrajete derby ve Zlíně. Máte spočítáno, kolikáté to bude vaše derby?

Tak to opravdu nevím.

Proti Zlínu jste hrál v devíti zápasech. Vaše bilance je vzácně vyrovnaná. Tři výhry, tři remízy a tři prohry. Skóre je pasivní 8:14…

Mám co dohánět (směje se).

Koronavirus? Musíme se soustředit na fotbal

Co pro vás znamená, že první kolo hraje Slovácko zrovna ve Zlíně?

Bývá to super zápas, krajské derby, můžeme si to rozdat hned na začátku. Je jenom obrovská škoda, že tam nebude taková atmosféra a divácká kulisa, která k tomu zápasu patři. To bude taková kaňka pro oba týmy a oba fanouškovské tábory.

Sledujete hráčské změny ve Zlíně?

Nijak zvlášť, jen to, co si přečtu na webu. Sleduji všechny výsledky ligových mančaftů, nezaměřuji se výhradně na Zlín.

Ještě pojďme k testování na koronavirus, které bude před každým zápasem. Jak se na to díváte?

Je těžké se k tomu nějak vyjadřovat. Pravidla tvoří odborníci, my spíš musíme poslechnout, jak oni rozhodnout. My se musíme soustředit na fotbal. Okolnosti, které jsou mimo a které neovlivníme, by nás neměli ovlivnit. Musíme prostě nastavená pravidla dodržovat, nic jiného nám ani nezbývá.

Máte nějaké osobní přání do nového ligového ročníku?

Jak jsme se bavili, skončit lépe jako v uplynulé sezoně. Být zdravý, aby člověk zvládl celou sezonu. Jinak žádný osobní cíle si nedávám, spíš aby ten ročník vyšel dobře týmově. Také bych byl rád, aby se sezona dohrála, ale to těžko ovlivníme.