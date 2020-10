Loni na podzim odehrál v červenobílém dresu Pardubic patnáct zápasů, vstřelil pět branek a patřil k oporám mančaftu. Proti svým bývalým spoluhráčům nastoupí dvacetiletý ofenzivní záložník vůbec poprvé.

Těšíte se na Pardubice?

Jasně, těším se moc. Zase po dlouhé době uvidím kluky.

Jaké to pro vás bylo na východě Čech angažmá?

Skvělé, skvělé. Dostal jsem šanci hrát dospělý fotbal a sedli jsme si s trenéry i se spoluhráči. Nemůžu říct na Pardubice křivé slovo.

Už jste někdy v kariéře nastoupil proti svým bývalým spoluhráčům?

Ne, bude to poprvé. Tedy pokud mě trenér do zápasu postaví.

Bude to pro vás jiný zápas?

Těžko na to odpovědět. Nevím, ale myslím si, že to bude jako běžný ligový zápas, jen s tím rozdílem, že tam budu znát víc kluků. V zápase ale půjde kamarádství stranou, budeme chtít Pardubice porazit.

Vy jste odešel z Pardubic po loňském podzimu. Jak se od vašeho odchodu změnil kádr?

Kádr se vlastně nezměnil nijak. To druholigové jádro zůstalo téměř celé pohromadě. Tedy až na Pavla Zifčáka, který se vrátil do Olomouce. Když to tak sleduji, tak mají až toho jednoho hráče úplně stejnou sestavu.

Pardubice mají sedm bodů a jsou zatím na sedmém místě tabulky. Je to pro vás překvapení?

Není. Nečekal jsem, že budou v tabulce někde dole. Jsou dobře sehraní, kluci jsou spolu už dlouho, takže jejich postavení jsem víceméně očekával.

Jaká je síla nováčka? O jaké příčky bude hrát?

Osobně si myslím, že střed tabulky si uhrají, i přesto, že musí hrát vlastně všechno venku. Zatím jim stadion Bohemky svědčí, mají tam docela dobré výsledky. Jsou silní hlavně v obraně. Moc branek dostávat nebudou.

Zůstal vám v Pardubicích nějaký velký kamarád? S kým jste se tam nejvíc sblížil?

Partu jsme tam měli dobrou, bavil jsem se se všemi. Kdybych měl jednoho vyzvednout, tak s Míšou Hlavatým. Hraje ve středu zálohy, jestli budu hrát, tak bychom se měli potkávat i na hřišti.

Zatím jste nastoupil ve všech podzimních zápasech Slovácka, ale odehrál jste „jenom“ 113 minut. Jak jste spokojený s herním vytížením?

Je to tak, ze čtyř zápasů jsem nastoupil jenom v jednom od začátku. Spokojený být nemůžu, na druhou stranu jsem se dostal do každého zápas, to je zase lepší než nic. Na podzim bych chtěl mít co největší herní vytížení a přidat ještě nějaké branky. Bylo by to hezké.

Před rokem jste dal v dresu Pardubic na podzim pět branek …

Jasně, ale to byla druhá liga. Je velký rozdíl mezi první a druhou ligou, ale teď nás čekají včetně poháru tři zápasy doma, tak snad tam něco spadne. Bude to příjemné i v tom, že nemusíme nikam cestovat.