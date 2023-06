Jan Kalabiška bývá na startu letní přípravy ve střelecké formě. Před rokem zaznamenal vítězný gól při úvodním duelu s Trenčínem, v úterý se zase prosadil proti druholigové Opavě, když v 60. minutě ve skluzu překonal hostujícího gólmana Číže a završil obrat, který ale domácí tým nedotáhl a se Slezany na stadionu v Hluku pouze remizoval 2:2.

Ondřej Mihálik proměnil penaltu proti Opavě | Video: Libor Kopl

„Gól mě povzbudí do další práce,“ věří zkušený levý obránce či křídelník. „Doufám, že mi to tam takto bude padat i v dalších zápasech. Hlavní ale je, abychom i přípravné zápasy vyhrávali a nachystali se dobře na ligu,“ ví dobře.

Celek z Uherského Hradiště má za sebou náročný tropický den. Pátý tým FORTUNA:LIGY v úterý dopoledne normálně trénoval, odpoledne pak v Hluku u tvrze absolvoval zápas.

I když většina hráčů odehrála pouze poločas, únava byla na fotbalistech patrná.

„Cítím se jako po dvou týdnech,“ poznamenal Kalabiška.

Slovácko na úvod přípravy remizovalo s Opavou. Baránek: Lepší než běhat v parku

„Skočili jsme do toho zhurta. Jedeme naplno, nabíráme kondici. Jsme unavení, ale snažili jsme se to odjezdit, co to šlo. Bohužel to stačilo jenom na remízu,“ posteskl si bývalý hráč Brna, Mladé Boleslavi, Karviné či Senice.

Domácího favorita kromě houževnatého soupeře z nižší soutěže potrápilo i velké vedro. „Počasí bylo úmorné, ale Opava hrála dobře. Byla organizovaná, důsledná, silná v osobních soubojích. Soupeř hrál z nižšího bloku, těžko se přes něj dostávalo. Bylo vidět, že jsme na začátku přípravy. Ještě nám to drhlo. Musíme to ještě vypilovat,“ ví dobře Kalabiška.

Další zápas sehrají fotbalisté Slovácka v sobotu proti Prostějovu. O místě utkání se teprve rozhodne.