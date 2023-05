Slovácko vyválčilo v Plzni bod. Můžeme napsat, že cenný bod. Gólových příležitostí měl rozhodně víc domácí mančaft. Jak viděl utkání Jan Kalabiška?

Viktoria Plzeň remizovala se Slováckem 2:2. | Foto: FCVP

„Před zápasem jsme si říkali, že si musíme dát pozor na úvody obou poločasů. První nám vyšel, druhý už bohužel ne. Z první standardky dostaneme gól, až pak začneme hrát. V Plzni je to těžké, připadalo mi, že je ještě docela tlačil rozhodčí, ale zvládli jsme to. Remízu bereme.“

Plzeňská Viktorka se dostávala do šancí, ale bylo to hlavně díky hrubkám v defenzívě Slovácka. Svěřenci Michala Bílka si sami moc příležitostí nevypracovali. Jan Kalabiška to viděl podobě.

„Bránili jsme dobře v bloku. Domácí dali góly jenom po našich chybách. Také nás fantasticky podržel Filip (Nguyen), takto to musí být každý zápas,“ pochválil Kalabiška svého gólmana

Po úvodní brance domácího Hejdy srovnal po kiksu plzeňského gólmana, kterému lehký balon propadl do sítě, Jan Kalabiška. Obránce Slovácka popsal svoji šťastnou trefu.

„Tráva (Michal Trávník) tam dal balon po nějaké otočce. Ještě jsem si říkal, že jsem to špatně zakončil. Balon letěl přímo na gólmana, nakonec mu to prošlo pod rukama – šťastný gól. Troškou jsem se bál, jestli to nebyl ofsajd. Tu obrannou lajnu jsem vůbec neviděl,“ přiznal šťastný střelec.

Zhruba o deset minut později šla Viktorka znovu do vedení. Střídající Durosinmi vstřelil po standardní situaci gól z hranice ofsajdu.

„Také mi přišlo, že to mohl být ofsajd, ale hlavně tomu předcházel vymyšlený faul u lajny. Viktorka má silné standardní situace, hodně z nich zlobili – vždycky to smrdělo.“

Při kvalitě kádru plzeňské Viktorie a průběhu zápasu musí Slovácko bod ze Štruncových sadů brát. Podobě to vidí Jan Kalabiška.

„Asi dobrý bod, i když jdeme do každého zápasu s cílem vyhrát, ale z Plzně se moc body nevozí – takže jsme spokojení. Dobrá remíza.“

Příští kolo čeká na svěřence Martina Svědíka přímý souboj o čtvrtou pohárovou příčku. Střetnou se s Bohemians Praha. Proti Plzni hrozilo několika hráčům na důležitý zápas vykartování. Dostali pokyn hrát v Plzni tak, aby mohli ve Vršovicích příští týden nastoupit?

„Takový pokyn jsme nedostali – jestli chceme něco uhrát, tak do těch utkání musíme jít naplno, kádr máme široký. Když se někdo zraní nebo vykartuje, tak naskočí jiný,“ říká na závěr Jan Kalabiška.