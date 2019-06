Branku jste vstřelil ze skrumáže. Jak se to seběhlo?

Na půlce jsme získali balon a byl z toho rychlý brejk. Běžel jsem k bráně naslepo, před gólmanem jsem jenom natáhl nohu a špičkou jsem mu míč prostrčil šťastně mezi nohami. Pro diváka to byl takový nudný zápas. Bylo dusno, hůř se běhalo, ani těch šancí moc nebylo.

Do utkání jste šli z plné přípravy. Jak ji zatím hodnotíte?

Pro mě je příprava každý rok od roku horší a horší (usmívá se). Pod trenérem Svědíkem je příprava hodně těžká. Neustále dva tréninky, po nich náročné zápasy, je to o vůli. Snažíme se ty zápasy odmakat.

Odjíždíte na herní soustředění do Slovinska. Bude to pro vás určitá změna. Už se těšíte?

Těším se hlavně na zítřejší (nedělní) volno. Před odjezdem na soustředění máme ještě v pondělí trénink. Pak nás čeká přesun do Slovinska, ještě v pondělí máme ve Slovinsku nějaký lehký výklus. Každý týden nás čekají dva tréninky, mezi tím zápasy. Bude to náročný týden.

Už jste někdy byl na soustředění ve Slovinsku?

Ve Slovinsku jsem ještě nebyl. Plusem bude změna prostředí, a čekají nás náročné zápasy. Co jsem slyšel, tak máme dva mistry svých zemí.

V kádru se zatím neobjevila žádná posila. Nejste z toho nervózní?

Tak to je spíš téma pro trenéra. My hráči máme alespoň větší šanci se dostat na plac. Na druhou stranu je pravda, že by se někdo hodil, ale to je spíš otázka na vedení.

Co říkáte na ligový los? Začátek na Spartě asi není moc příjemný…

Ano, bude to takový pěkný začátek, ale stejně s nimi musíme hrát. Možná to bude i výhoda. Sparta nebude rozehraná. Diváci budou plni očekávání, a pokud nedají brzy branku, tak to může být pro nás výhoda. Věřím, že tam něco uhrajeme.

Slovácko si zahraje proti mistru Slovinska

Fotbalisté Slovácka odjíždějí ve Slovinsku do zbrusu nové destinace. Zatímco loni byli v Moravských Toplicích, tak letos jedou do Rogašké Slatiny, ubytování bude v Grand hotelu Sava. Ve středu je čeká dvojzápas. Ráno nastoupí proti slovinskému klubu NK Triglav a odpoledne je čeká bosenské FK Sarajevo. V den odjezdu, tedy v sobotu, čeká na svěřence Martina Svědíka mistr Slovinka - NK Maribor.