ROZHOVOR/ Modro-bílý dres nosil dlouhých šest let. Za Slovácko odehrál 202 utkání, vstřelil 33 branek. Jan Kalabiška byl důležitou součástí výjimečné party, jednou z klíčových postav uherskohradišťského týmu, který přepsal dějiny kluby, když v roce 2022 senzačně ovládl MOL Cup a dostal se do Evropy.

Spolehlivý univerzál v Konferenční lize dvakrát skóroval proti Partizanu Bělehrad, jednou se trefil i proti německému Kolínu nad Rýnem.

Na to všechno se ale brzy zapomnělo.

Rodák z Mělníka po minulé sezoně a vypršení smlouvy ve Slovácku skončil. Nikdo mu nenabídl nový kontrakt, nesedl s ním ke stolu, aby se rozloučil, nebo si vše vysvětlil.

„Nejvíc mě na tom všem mrzí, že nikdo z vedení mi nebyl schopen říct pravdu a jednat se mnou na rovinu,“ říká v rozhovoru pro Deník sedmatřicetiletý Kalabiška, který už nosí dres Pardubic, kde se při premiéře uvedl gólem do sítě Sparty.

Není tedy pravda, že jste se s klubem nedohodl na smlouvě?

Se mnou ani s mým agentem panem Hanusem nikdo nejednal ani nekomunikoval. Taky slova ředitele Pojezného, že můj agent chtěl provizi, jsou nesmysl a lež, vůbec spolu nemluvili ani se nesetkali.

Jak to doopravdy bylo? Popište sled událostí.

Poté, co nám trenér Svědík oznámil, že končí, mi bylo v průběhu května od sportovního ředitele Šumulikoského řečeno, že čekají na nového trenéra a podle toho, co řekne, jestli mě bude chtít nebo ne, tak se bude odvíjet moje další působení ve Slovácku, že nemůže mluvit za nového trenéra. Po angažovaní nového trenéra jsme si s trenérem Westem volali a ten mně na rovinu a upřímně řekl, že vedení shání posily a záleží na nich, co se povede přivést a na základě toho mě budou chtít, nebo ne. Nejvíc mě na tom mrzí, že nikdo z vedení nebyl schopen říct pravdu a jednat se mnou na rovinu. Jenom tahali čas. Jenom možná, kdyby nikoho nepřivedli, tak bych jim mohl být ještě k dispozici. To bylo pro mě nepřijatelné a ani jsem už nemohl čekat. Smlouva mi končila třicátého června a v případě, že by mě řekli, že nemají zájem, nevím, co bych dělal. Snažil jsem se ještě dovolat i sportovního ředitele Šumulikoského, ale nevzal mi telefon ani nevolal zpět, aby se vyjádřil za klub. Po celou dobu naší dovolené začátkem června, kterou jsem trávil společně s Milanem Petrželou a Petrem Reinberkem, se mi nikdo ze Slovácka neozval. A když jsme si pak na dovolené přečetl rozhovor v novinách, jak říká sportovní ředitel, že jen jednoho z dvojice Kalabiška nebo Petržela prodloužíme, bylo jasno. Jelikož vím, že s Milanem Petrželou ředitel Pojezný komunikoval o prodloužení smlouvy a už byli skoro domluveni, tak na základě toho jsem začal řešit nový klub.

A přestoupil do Pardubic.

Můžu jen poděkovat mému agentovi, že byl schopen mě během chvíle sehnat další angažmá v lize. Na prvním srazu po dovolené, když už jsem byl domluvený v Pardubicích, mně ředitel Pojezný řekl, kam jsem spěchal a že vím kde má kancelář, tak proč jsem nepřišel… Tak bohužel těmito slovy skončilo moje působení ve Slovácku.

Mrzí vás, jak to všechno po těch úspěšných letech dopadlo?

Určitě mě to mrzí. Po šesti krásných letech, co jsem ve Slovácku prožil, jsem si nemyslel, že se budu ještě v tomhle věku stěhovat a odcházet. Myslel jsem, že kariéru dohraji tady a že ještě rok nebo dva budu platný. V Uherském Hradišti jsme doma. Starší syn tam chodí do školy a hraje za Slovácko. Po kariéře tady zůstaneme žít, takže co se stalo, by mě ani ve snu nenapadlo…

Máte nějaké zprávy, ohlasy na váš odchod? Je to pořád téma?

Občas mi někdo něco pošle nějaké komentáře od fanoušků, že je škoda, že jsem odešel, že jsem byl dobrý hráč, dobrý kluk s charakterem, tak to samozřejmě vždycky potěší a zahřeje. Taky se hodně řešil článek, který vyšel po setkání fanoušků s ředitelem Pojezným, že jsem údajně odešel kvůli penězům a provizi co chtěl můj agent, ale to je nehorázná lež, jak už jsem řekl, nikdo ani já ani můj agent o mém dalším působení ve Slovácku nejednal.

Na sociálních sítích se vyjádřila i vaše žena. Víte o tom?

Samozřejmě o tom vím. Dávala mi to číst a plně s ní souhlasím. Jenom reagovala na ten článek a ty lži, který nás naštvaly. Chtěla jen, aby se dostala čistá pravda na povrch prostřednictvím sociálních sítí ke všem fanouškům a příznivcům.

Přejděme do Pardubic, kde jste se proti Spartě uvedl gólem. Lepší premiéra nemohla ani být, že?

Branka mě moc potěšila. Každý gól v lize je super, kór když je to na Spartě, před plným stadionem. To jsou vždycky jenom ty nejlepší zážitky a vzpomínky. Škoda, že to nevedlo alespoň k bodu.

Start vám ale nevyšel, po dvou kolech jste na nule. Co s tím?

To je pravda. Máme nula bodů. Teď s Karvinou jsme nepředvedli ani dobrou hru a moc nám to fotbalově nešlo, tak se budeme muset odrazit v Českých Budějovicích, kde musíme předvést poctivý výkon, být kompaktní, vzadu makat, zlepšit se v mezihře a dát zase nějaký gól, když jsme teď vyšli střelecky naprázdno.

Nedaří se ani Slovácku. Zvedne se, nebo bude pokračovat ústup z těžce vydobytých pozic?

Pro mě těžká otázka. Za mě mělo Slovácko těžké soupeře, ale kádr má pořád kvalitní. Bude asi dost záležet na tom, jak zvládne nejbližší zápas s Bohemians. Když ho vyhraje, posune se v tabulce nahoru a zvedne si sebevědomí. V opačném případě by to byla už lehká krize a z té se na začátku soutěže vždycky těžko dostává.



Těšíte se na souboj s bývalými spoluhráči? Jste s nimi v kontaktu?

Ano, na kluky se těším. Však jsme toho spolu plno zažili. Těším se i na fanoušky Slovácka, kteří sem dorazí. S některými z nich jsem v kontaktu- Psal jsem si s Milanem Petrželou a Patrikem Blahutem, s Tomášem Fryštákem jsem se zase dvakrát potkal minulý měsíc v Uherském Hradišti.

Jak byste srovnal Pardubice a Slovácko?

Zázemí máme teď v Pardubicích lepší. Je tady nový stadion společně s posilovnou. Regenerace je taky na lepší úrovni, podmínky k trénování jsou takřka stejné. Fanoušci jsou hlučnější na Slovácku, kde jich chodilo více a tím pádem vytvářeli super atmosféru. V Pardubicích jsem byl teď docela zklamaný, když v průběhu zápasu s Karvinou na nás hodně lidí ze všech stran pokřikovalo a nadávalo. To se musí zlepšit do dalších zápasů, protože pokud se nedaří, tak to týmu vůbec nepomůže a domácí prostředí musí být naše výhoda.