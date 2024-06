Po šesti letech opouští Slovácko, loučí se s Uherským Hradištěm, kde se stal nepotřebným. Fotbalista Jan Kalabiška oslaví jubilejní třístý ligový zápas v dresu Pardubic, kde uzavřel smlouvu na jeden rok s následnou opcí. Na východě Čech se bude hlásit při pondělním startu letní přípravy.

Fotbalista Jan Kalabiška bude hrát za Pardubice. | Foto: FK Pardubice

„Jsme rádi, že se Honza stane od 1. července naším hráčem,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

„Je to zkušený hráč, jeho velkou výhodou je, že kromě levého kraje obrany může být využitelný i v jejím středu,“ popisuje. „Honza se stává naším kmenovým hráčem, pomůže nám svojí zkušeností, ale nejen to. V lize jsme měli nejmladší kádr, ale také ten výškově nejnižší. Proto jsme rádi, že jsme přivedli vysokého hráče, což Honza rozhodně je,“ přidává.

Kalabiška se poprvé v CFIG Areně objevil v pátek, se zájmem si prohlédl stadion, nové působiště. „V Uherském Hradišti jsem působil šest let, už jsem si tam zvykl, ale teď je přede mnou nová výzva a mám chuť ukázat se v novém prostředí v co nejlepším světle,“ líčí bývalý hráč Brna, Mladé Boleslavi či Karviné.

Sedmatřicetiletý univerzál přišel na Slovácko v létě 2018, v bílo-modrých barvách odehrál 202 utkání, během nichž vstřelil 33 branek.

Stal se klíčovou postavou týmu, důležitým mužem.

Slovácko ztratilo o Kalabišku zájem, přestupuje do Pardubic. Co říká jeho agent?

Významně přispěl k triumfu v MOL Cupu v květnu 2022. Ve finále proti Spartě odehrál celý zápas a právě po faulu na něj v 10. minutě byla odpískána penalta, kterou následně proměnil Václav Jurečka.

Kalabiška byl také důležitou součástí tažení Slovácka v Evropě. V utkání proti AIK Stockholm připravil rozhodující branku Siňavskému, která Moravanům zajistila výhru 1:0. V Evropské konferenční lize se dokázal prosadit třikrát - dvakrát proti Partizanu Bělehrad a jednou proti německému 1. FC Köln.

Nyní bude pomáhat v lize Pardubicím.

„Chci hrát co nejvíce v základní sestavě, to je moje osobní ambice. Samozřejmě chci pomoci týmu k co nejlepším výsledkům. Musíme mít jen ty nejvyšší cíle, proto bych rád s týmem v tabulce zabojoval o první šestku. Jsem tak od pana Svědíka naučený z mého předchozího angažmá,“ říká.

Z nových spoluhráčů zná pouze Tischlera. Nejblíž ale budu logicky mít k těm zkušenějším, jako jsou Kamil Vacek a Pavel Černý.

„Věřím, že budeme mít kvalitní přípravu a dobře potrénujeme. Protože vstup do nové sezóny bude velmi důležitý. Těším se, až poprvé vběhnu na pardubický trávník v červenobílém dresu a věřím, že budeme sbírat body od samého začátku soutěže. Start sezóny nám nesmí utéct,“ dodává.