Jak hodnotíte úvodní ligový duel?

Dostali jsme gól, což jsme nechtěli, chtěli jsme to v Brně odehrát s nulou. Byl těžký terén, první kola jsou těžké, když musíte zápas otáčet, tak je to ještě horší. Z tohoto pohledu to byl pro nás složitý zápas a nevyšel nám tak, jak jsme chtěli.

Po dlouhé době jste nastoupil v útoku. Bylo to pro vás překvapivé?

Je pravda, že jsem tam šel v posledním přípravném zápase na patnáct minut druhé půle. Celkem se mi tam pár věcí povedlo. Trenér říkal, že o tom bude přemýšlet. V přípravě na Brno už jsem měl v tréninku ofenzivní nácviky, už jsem věděl, že tam půjdu.

Jaký jste měl z nové pozice pocit?

Jsem tady už pod trenérem Svědíkem docela dlouho. Vím, co chce od útočníků. Je tam jiný presink, jiný pohyb, jako v defenzívě, takže v tomto směru to bylo o něco složitější. Nějaké šance jsem měl, pokud bych je proměnil, tak by hodnocení bylo veselejší. Příště je musím dávat, aby nám to přineslo tři body.

Myslíte, že jste v nové pozici dočasně nebo to bude na delší dobu?

Osobně si myslím, že je to dočasné.

Zápas byl nahoru dolů. Zaběhal jste si?

První kola jsou fyzicky těžké. Zaběhal jsem si, byl náročný a měkký terén. Už od začátku bylo cítit, že to bude v Brně těžký zápas.

Slovácko v Brně dvakrát dotahovalo, nakonec domů veze bod

Cítil jste, že máte na tři body?

Měli jsme víc ze hry. Také jsme měli víc šancí, ale bohužel, zápas skončil remízou.

Jak vám přijde tým ve srovnání s loňskou sezonou?

Řekl bych, že asi nastejno. Uvidíme, jak nahradíme góly Venci Jurečky. Proti Zbrojovce jsem to mohl vzít na sebe, to se nepovedlo.

Ve čtvrtek hrajete v Istanbulu proti Fenerbahce. Jak zápas vnímáte?

Všichni se na zápas těšíme. Uvidíme, kolik přijde lidí a jak utkání pojmou domácí. Jestli budou presovat nebo spíš vyčkávat. Osobně si myslím, že na nás nalezou hned. Čeká nás hodně těžké utkání.

Kadlec a Trávník v Turecku něco odehráli. Už vám něco poradili?

Ani moc ne, řešili jsme zatím jenom Zbrojovku. Na Fenerbahce se budeme připravovat od neděle.