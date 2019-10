Jenom těžko byste hledali ve FORTUNA:LIZE aktuálně produktivnějšího hráče. Jan Kalabiška odehrál za poslední tři kola 78 minut a vstřelil tři branky. Trefil se tedy každých 26 minut. Zkušený fotbalista je v posledních kolech Svědíkův žolík. V uplynulém kole dal gól Opavě za pouhé dvě minuty pobytu na hřišti.

Zkušený křídelník Slovácka Jan Kalabiška patří mezi žolíky trenéra Martina Svědíka. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Ty předcházející zápasy mě ani nenapadlo, že bych mohl dát jako střídající hráč branku. Když jsem šel na hřiště proti Opavě, tak už jsem si říkal, že by to tam mohlo do třetice spadnout. Gól padl těsně po vystřídání, přišel po standardce. Pak už další šance nebyla. Je to i o štěstí. Padá mi to tam – doufám, že to vydrží,“ přeje si Jan Kalabiška, který na podzim naskakuje jako střídající hráč.