Aktuálně se v dresu Slovácka postaral o to, že slovenský klub ve své generálce na první ligový zápas nestačil na Slovácko. Rodák z Mělníku se po zápase pozdravil s několika známými a ochotně odpověděl na několik otázek.

Do Senice jste se vrátil po čtyřech letech. Zůstal tu ještě někdo z vašich bývalých spoluhráčů?

Zůstalo tady pár lidí z vedení, teď se vrátil Juraj Piroska, to je tak jediný hráč, s kterým jsem tady hrával. Jinak je jejich kádr dokonale obměněný. Už je to docela dlouho, co jsem pryč. V Senici se hráči hodně střídají.

Pojďme k utkání. Ani jedno mužstvo v přípravě ještě neprohrálo. Jaký jste čekal zápas?

Že domácí v přípravě ještě neprohráli, tak to jsme věděli. Myslím, že to byl vyrovnaný zápas. První půlka patřila nám – byli jsme o něco lepší. Jak Senica prohrávala, tak nás ve druhém poločase přitlačila, ale žádnou velkou šanci si nevypracovala. Byly tam dva náznaky a dvě pološance, jinak nic.

Druhý poločas byli domácí aktivnější. Souhlasíte?

Měli jsme tam zbytečně moc ztrát. Jsme ve velké únavě a plné zátěži. Pro Senicu to byla generálka, měla by být víc vyladěná, ale vyhráli jsme s čistým kontem – takže spokojenost. Řekl bych, že od nás to bylo slušně zvládnutý zápas.

V přípravě jste zatím bez porážky. Naznačuje to něco?

Nenaznačuje to nic. Někdy se vyhrává v přípravě a pak to nejde v lize. Já jenom doufám, že to tak nebude. Věřím, že se nám podaří tu bilanci udržet, co možná nejdéle. Ani v lize nechceme ztrácet takové zápasy jako v Senici, kde to nebylo úplně nejlepší, ale zvládli jsme to na nejtěsnější výhru. Takové zápasy jsou hodně důležité nejdůležitější.

Ve čtvrtek odjíždíte na herní soustředění do Slovinska. Těšíte se na změnu v tréninkovém procesu?

Je to trošku zpestření, ale asi tam bude takové horko jako u nás. Nijak zvlášť to neprožívám. Víc se těšívám na zimní soustředění do Turecka.