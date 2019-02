Hrávali spolu ve slovenské Senici, znají se, na hřišti o sobě vědí. Jan Kalabiška a Jaroslav Diviš – ten první na hřišti Fastavu centroval a druhý se přimotal k jedinému gólu v krajském derby.

Brankář Zlína Dostal si po kontaktu s Divišem vlastně hodil balon do vlastní sítě.

„Vystřelil jsem, byla to tečovaná střela, která šla hodně do vzduchu. Myslel jsem si, že to gólman stáhne. Jarda se mu tam trošku namotal. Nevím, jestli do něj strčil, rozhodčí to nepísknul. Myslím, že se to bude brát jako vlastní branka gólmana,“ popisoval jedinou trefu v zápase Kabališka a přiznal se, že podobný gól si v kariéře nepamatuje.

„Nevybavuji si takovou branku, nic takového jsem nezažil. Po centru už jsem vlastně běžel zpátky na naši půlku. Hodně mě překvapilo, že si to gólman hodil do sítě. Vůbec jsem to nečekal.“

Upozorňoval trenér Martin Svědík na to, že by mohla podobná situace ve vápně nastat?

„To nám trenér ani trenér gólmanů neříkal, ale gólman Zlína je malý, tak s tím mohl mít problémy. Hlavně mají nového trenéra, nevěděli jsme, co od nich očekávat. Jen jsme věděli, že zůstává jejich systém 3 -5 -2,“ připomněl Kalabiška.

V derby se žádné velké ofenzivní představení nekonalo. Slovácko přímou střelu na branku Zlína nevyslalo a domácí na tom byli o jeden pokus lépe. Většinou to byly nakopávané balony z obou stran, které končily na kopačkách soupeřů.

„Docela jsme je eliminovali. Myslím, že měli jenom jednu šanci Železníkem, takticky jsme zápas zvládli dobře. A že jsme nevystřelili na bránu? To si také ani nevybavuji. Tak to byl hrozný zápas,“ hodnotil duel s úsměvem Jan Kabališka.

Slovácko porazilo krajského rivala po osmi duelech, naposledy vyhrálo na Zlínem v roce 2006. Věděli to hráči?

„Ano, ano, asistent nám to připomněl. Derby jsou sváteční zápasy. Když jsem někoho potkal ve městě, tak říkal, že musíme ten Zlín už konečně porazit.

Nový model ligy přináší také brzký jarní start. Poprvé se začínalo o týden dřív, jako je obvyklé.

Počasí ale zápasu přálo. Oteplilo se na nějakých osm stupňů a sluníčko dotvářelo docela příjemnou atmosféru, kterou si pochvaloval i Jan Kalabiška.

„Super počasí, hrálo se na sluníčku, ani rukavice nikdo neměl. Věřím, že se to bude už jenom zlepšovat,“ přeje si na závěr opora Slovácka.