V pondělí speciálním videem na klubovém webu jenom lehce naznačil, fanoušky nahlodal, v úterý už ale přinesl jasnou odpověď, všeříkající vzkaz. Kapitán Slovácka Michal Kadlec s milovaným fotbalem ještě nekončí. Bývalý reprezentant se naopak s mateřským klubem z Uherského Hradiště dohodl na pokračování, hrát bude minimálně do léta 2024.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec s trofejí pro vítěze domácího poháru. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Jsem samozřejmě rád, že mě Slovácko nabídlo smlouvu a že můžu dělat to, co dělám skoro celý svůj život,“ říká zkušený osmatřicetiletý obránce.

Bývalý zadák Sparty, Leverkusenu a Fenerbahce Istanbul nad pokračováním dlouho rozmýšlel, nakonec se rozhodl ještě před nadstavbovou částí.

„Samozřejmě proti byl obětovaný čas, zabité víkendy. Termíny dovolené, která není moc dlouhá, jsou pevně dané. K tomu dřina spojená s přípravou. S přibývajícím věkem je všechno složitější. Vím, že už nejsem nejmladší a abych na to výkonnostně stačil, musím být dobře nachystaný,“ uvědomuje si Kadlec.

Zdroj: Youtube

Argumentů, proč ještě s fotbalem nekončit, bylo ale daleko víc a nakonec jasně převážily.

„Ještě jsem si nedokázal představit, že bych přestal dělat to, co je mým koníčkem, životem a co miluji. Do toho kabina, kluci, trenérský tým, fanoušci, prostě celé Slovácko,“ líčí na videu.

Poslední vydařené sezony mu dodaly energii, chuť do další práce. „Dařilo se nám, vyhráli jsme pohár, zahráli si v Evropě. To všechno převážilo k tomu, že jsem si řekl, že další rok ještě přidám,“ říká Kadlec.

Důležitá výhra, cíl je čtvrtá příčka, říká oslavenec Reinberk po výhře nad Brnem

Kapitán Slovácka má nejbližší budoucnost vyřešenou. Nyní se se svými spoluhráči chystá na klíčovou nadstavbu FORTUNA:LIGY. Celek z Uherského Hradiště má před sebou závěrečných pět zápasů, které rozhodnou o mistrovi, konečném pořadí nejen ve skupině o titul.

„Čtvrté místo máme ve svých nohách. Je to náš cíl,“ uvedl Kadlec.

Moravané ztrácejí z páté pozice na čtvrtou Bohemku dva body. Umazat ztrátu nebude vůbec jednoduché.

„Čeká nás pět strašně těžkých zápasů. Ve hře je ale hodně bodů a ten kdo jich posbírá víc, skončí čtvrtý,“ má jasno účastník tří evropských šampionátů.

„Bude to asi boj s Bohemkou. O motivaci máme samozřejmě postaráno. Kvůli lidem v klubu i fanouškům chceme ještě zažít atmosféru evropských pohárů a zahrát si alespoň kvalifikaci. Uděláme proto maximum,“ slibuje Kadlec.

Rodák z Uherského Hradiště odehrál v nejvyšší české soutěži 296 zápasů. Další 76 utkání přidal v evropských pohárech, za českou reprezentaci nastoupil v 67 duelech.