Nakonec ale stoper mužstva z Uherského Hradiště bod bral.

„Možná budeme s odstupem času brát remízu jako výhru. Věřím, že nás nakopne k dalšímu domácímu zápasu,“ hodnotil duel bývalý reprezentant.

Začátek zápasu jste neměli moc vydařený, pak to bylo dobré a nakonec jste si mohli odvést tři body. Souhlasíte?

Zhodnotil jste to za mě. Ano, začátek vypadal strašně, pak to vypadalo trošku líp. Potom to vypadalo dokonce výborně. Nakonec máme bod. Škoda té standardní situace, ze které jsme dostali vyrovnávací gól. Nevím, jestli tam byl ofsajd.

Takže nakonec remízu berete?

Když to vezmeme jako celek, tak je důležité, že jsme tady neprohráli. Jen nás mrzí, že v deseti jsme si za ten výkon neodvezli tři body.

Opava dala vyrovnávací branku deset minut před koncem. Dalo se tomu zabránit?

Těžko říct. Otočili jsme zápas a dostali branku až v závěru, ale to je fotbal. Bylo důležité, že jsme neprohráli, aby se na nás domácí nedotáhli. Po tom divokém začátku nám moc lidí nevěřilo. Možná budeme s odstupem času brát ten bod jako vítězný. Věřím, že nás nakopne nás na příští domácí zápas.

Od dvacáté minuty jste hráli bez vyloučeného Janoška. Věřili jste, že i v deseti můžete vyhrát?

Vždycky si musíte věřit. I když si myslím, že tady nám moc lidí už nevěřilo, ale mákli jsme. Myslím, že co hraji za Slovácko, tak jsme poprvé dokázali otočit zápas. Ukázali jsme morál. Střídající kluci makali na sto procent. Jak už jsem říkal. Škoda, že máme jenom jeden bod.

Vyloučení Janoška vám herně pomohlo. Souhlasíte?

Začali jsme hrát lepší fotbal. Po tom vyloučení jsme začali víc běhat, předtím jsme byli ustrašení, schovávali jsme se. Nevím, čím to bylo. Začátek si musíme rozebrat, nevím, jak to tam bylo.

Jak moc byl nepříjemný nejlepší domácí útočník Tomáš Smola?

Většinou jsou útočníci všichni nepříjemní. Proti Boleslavi to byl Komličenko, tady Smola, příští týden nás čeká Jablonec, který má také kvalitní útočníky.

Opava je ligový nováček. Jak se vám zamlouvala atmosféra zápasu?

Myslím, že byla super. Tady je známé, že tu byla výborná atmosféra už v druhé lize. Bylo to skvělé, tak to má na lize vypadat.