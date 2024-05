ROZHOVOR/ V české nejvyšší soutěži odehrál 321 zápasů, 67 utkání v reprezentaci, pět let hrál v německém Bayeru Leverkusenu, tři sezony kopal v tureckém velkoklubu Fenerbahçe Istanbul. Pět sezon v pražské Spartě. To je jen letecký výčet úspěšné kariéry Michala Kadlece.

Fotbalové Slovácko se loučilo s Michalem Kadlecem a trenérem Svědíkem | Video: Stanislav Dufka

Jednoznačně největší persona Slovácka se v sobotním podvečeru rozloučila s kariérou. V zápase proti pražské Slavii byl Michal Kadlec připraven na lavičce.

V plánu bylo, že nastoupí na závěrečnou minutu nebo dvě.

Nakonec to nevyšlo, poslední ligový zápas si zaknihuje v únoru proti Pardubicím.

Mrzí vás, že jste do zápasu vůbec nenaskočil?

Mrzí, ale na druhou stranu ani ne. Osobně jsem byl připravený jenom na taktické střídání, na tu minutu nebo dvě. Moje achilovka není dobrá. Tři měsíce jsem nic nedělal, včera jsem byl s týmem na rozcvičce, ale bylo to jen takové pobíhání. Achilovka při každé zátěži reaguje. Myslím že, by mělo platit rčení nic není větší než klub. V závěru bylo pořád čas s výsledkem něco udělat.

Přišel jste na tiskovku v dresu Slovácka. Bylo to naposled v kariéře?

Přemýšlel jsem, v čem jít, ptal jsem se Mary Juráka (tiskový mluvčí Slovácka), co si obléct. Řekl, že to nechá na mě. V kabině byl dres, tak jsem ho navlékl, myslím, si že je to tak správné. Neřekl bych, že to bylo naposled, možná ještě nastoupím za starou gardu.

Nebyla žádná možnost abyste naskočil do zápasu?

V 85. minutě se mě ptali, jestli tam můžu jít. Za mě to bylo příliš brzy. Raději se rozloučit takto než nějakou minelou na hřišti. Samozřejmě, to člověka mrzí. Spíš to mrzí tak, že jsem se chtěl rozloučit na hřišti, ale už jsem si to v hlavě přebral.

V úvodu skandoval vaše jméno celý stadion. Vnímal jste to?

Jsem rád, že lidi z klubu a fanoušci mi připravili takovou rozlučku. Moc si toho vážím a děkuji jim zato. Je to i za tu práci, co jsem pro klub a pro celý český fotbal odvedl.

Kadlec? Jeho nasazení bylo ve hře, ale nechtěli jsme riskovat, říká Baránek

Bylo to pro vás hodně emotivní?

Emoce jsem vždycky. Emotivní to bylo i v kabině, tam mně děkovali kluci, ukápla i nějaká slzička. S trenérem jsem pozval celý mančaft na večeři, tam také bude možnost ještě něco říct.

V posledním kole hraje Slovácko na Baníku, je nějaká šance, že byste jel do Ostravy?

V sobotu jedu do Berlína na finále německého poháru, ale rád bych se podíval i na Baník. Doufám, že tam vyhrajeme a porveme se o Evropu, tým i trenér by si to zasloužili. Když nějak rozumně přijedu z Německa, tak rád bych zápas stihl, ale do žádného zápasu už jako hráč nepůjdu. To bylo v plánu jen proti Slavii.

Kdy u vás dozrálo rozhodnutí ukončit kariéru?

Dá se říct, že jsem o tom přemýšlel už v průběhu loňského roku. Kdo mě zná víc, tak věděl, že jsem měl v létě v plánu rozlučkový zápas, který jsem musel kvůli zraněné achilovce zrušit. Je čas nato se dívat dopředu, dívat se na něco jiného. Užít si život jinak jako fotbalem.

Mělo na vaše rozhodnutí vliv i to, že u týmu skončil trenér Marin Svědík?

Bylo tam víc věcí. Jedna z nich byla nepokračování trenéra Svědíka, klub jde novou cestou. Myslím, že stačí, v 39 letech končit je super. Už se těším na volno.

Slovácko při rozlučce s trenérem Svědíkem a kapitánem Kadlecem podlehlo Slavii

Končíte vy, končí trenér Svědík. Nemáte obavy, že přijde propad klubu?

Těžko říct. Nevím, aktuálně můžu hodnotit to, co bylo. Proti Slavii i v dalších předešlých zápasech bylo vidět, že se Slovácko zvedá. Přijde nový trenér, přijde nový nebo obměněný realizační tým. Když jsem dělal rozlučkové video, tak jsem vzkazoval fanouškům, aby klub podporovali i kdyby se méně dařilo. Uvidíme, jaké ty cesty budou, budu Slovácku fandit. Je to na vedení klubu, aby sestavilo dobrý kádr.

Jak budete vzpomínat na Martina Svědíka? Byl to jeden z vašich osudových trenérů?

Budu na něho vzpomínat v tom nejlepším. Martin Svědík celé Slovácko pobláznil a pozvedl. Už jsem někde říkal, že tu byl kádr jako za trenéra Korduly a on z něho dokázal vymáčknout maximum. Všechno vygradovalo ziskem poháru a skupinou Konferenční ligy. Zažili jsme krásnou éru Slovácka, asi tu nejúspěšnější. Zanechal jsem tady nějakou stopu, tak, jak jsem si vždycky přál. Jsem rád, že jsem se zapsal do historie klubu.

Už víte, jestli zůstanete u fotbalu?

Nemám žádný plán. Když mně to bude dávat smysl, tak jsem otevřený všemu. Když přijde konkrétní nabídka, tak si nad ní rád sednu. Kdo chce, tak si číslo na mě sežene. Nemám nic vymyšleného, těším se na odpočinek. Konečně nebudu v červenci běhat po Kunovském lese. Můžu se jít v klidu vykoupat a užít si léto. Můžu jet na podzim k moři, o prázdninách si můžu užít, plánů je dost. Myslím si, že čas vyplním dobře. Nejsem ten typ, který by seděl na gauči. Baví mě cyklistika a golf, takže možná začnu to druhé víc trénovat. Čekal jsem, že budu z toho konce kariéry víc zdrcený, ale něco končí a něco začíná.

Máte syna. Bude vaším pokračovatelem?

V první řadě jsem rád, že tady na rozlučce byl. Vím, jaké to je, chodil jsme se také dívat na tátu, ale on je ještě hodně mladý – má necelých pět let. Uvidíme, byl bych rád, ale víme, jak je to těžké. Spíš ho vedu ke všem sportům, byl na fotbale, na hokeji, na golfu. Uvidíme, co si vybere a jakým směrem půjde. Hlavně ať je zdravý a život mu vyjde. Bud ho podporovat a snažit se vést k tomu, aby byl dobrým člověkem.